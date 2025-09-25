Gỡ khó việc học 2 buổi/ngày

Thực hiện Chỉ thị số 17 ngày 6/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo lần đầu tiên ban hành hướng dẫn thống nhất tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho cả 3 cấp học, áp dụng từ năm học 2025-2026; riêng bậc trung học cơ sở được khuyến khích triển khai theo lộ trình, không thu phí. Đây là chủ trương mang lại nhiều lợi ích trong việc phát triển toàn diện học sinh, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức. Các trường học trên địa bàn tỉnh đang tích cực tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm quyền lợi cho học sinh.

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm học 2025-2026, việc dạy học 2 buổi/ngày sẽ được triển khai bắt buộc ở cấp tiểu học. Với bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông, việc thực hiện mang tính khuyến khích, tùy điều kiện thực tế của từng địa phương.

Cấp trung học cơ sở được xem là trọng tâm trong đợt triển khai này, bởi đây là giai đoạn học sinh phát triển nhanh về nhận thức, kỹ năng, bắt đầu định hướng nghề nghiệp. Theo hướng dẫn, các trường có thể tổ chức tối đa 11 buổi/tuần, mỗi ngày không quá 7 tiết, thời lượng mỗi tiết 45 phút. Buổi học thứ nhất dành cho chương trình chính khóa; buổi học thứ hai tập trung phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn, bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn thi cuối cấp, đồng thời tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, thể thao, nghệ thuật, STEM, STEAM...

Trường THCS Kim Long, xã Tam Dương luôn chủ động phương án dạy học 2 buổi/ngày đảm bảo hiệu quả

Đặc biệt, để bảo đảm công bằng và giảm gánh nặng tài chính cho phụ huynh, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định không thu phí học sinh trong buổi học thứ hai. Kinh phí thực hiện sẽ do ngân sách địa phương bảo đảm và có thể huy động thêm từ nguồn xã hội hóa theo quy định.

Năm học 2025-2026, Trường THPT Ngô Gia Tự, xã Lập Thạch có 2 cơ sở với hơn 1.700 học sinh và 100 cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên, hiện đã đáp ứng cơ bản điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy học 2 buổi/ngày. Thực hiện công văn số 4567 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công văn số 879 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu nhà trường đã linh hoạt xây dựng thời khóa biểu theo từng khối lớp, đảm bảo 5 ngày/tuần, tối đa 11 buổi/tuần, mỗi ngày không quá 7 tiết, mỗi tiết 45 phút. Đối với khối 10 và khối 11, nhà trường sắp xếp thời khóa biểu 4 tiết buổi sáng, 3 tiết buổi chiều, khối 12 học 5 tiết buổi sáng, 2 tiết buổi chiều.

Đội ngũ giáo viên Trường THPT Ngô Gia Tự, xã Lập Thạch được chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày

Thầy giáo Trần Văn Hải - Phó hiệu trưởng Trường THPT Ngô Gia Tự cho biết: Đội ngũ giáo viên của nhà trường đã được chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày. Việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo Công văn số 4567 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được xem là cơ hội để giáo viên vừa bổ trợ, nâng cao kiến thức cho học sinh giỏi, vừa hỗ trợ học sinh yếu kém, đồng thời tăng cường ôn tập trước các kỳ thi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển toàn diện cho học sinh.

Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, Trường THCS Hoàng Đan, xã Hoàng An đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực để triển khai dạy học 2 buổi/ngày. Nhà trường bám sát mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, bảo đảm đủ thời lượng, nội dung và hình thức giảng dạy, không để quá tải, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và sức khỏe học sinh.

Theo thầy giáo Lê Xuân Điển - Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Đan: Dạy học 2 buổi/ngày là chủ trương đúng đắn, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, phát triển toàn diện cho học sinh, giảm gánh nặng cho gia đình, xã hội. Giáo viên có thời gian phân bổ bài giảng, ôn tập và phụ đạo cho học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, có điều kiện triển khai các hoạt động trải nghiệm, thảo luận nhóm, nghiên cứu dự án thay vì chỉ dạy lý thuyết; đồng thời tăng cường sự tương tác, kèm cặp sát sao các em. Học sinh có thêm thời gian củng cố kiến thức, giảm áp lực “nhồi nhét” trong ít tiết học. Ngoài môn văn hóa, các buổi chiều có thể dành cho thể dục, âm nhạc, mỹ thuật, ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống, giúp học sinh phát triển năng lực, phẩm chất. Tuy nhiên, giáo viên phải dạy nhiều tiết hơn, kiêm nhiệm hoạt động ngoại khóa, bán trú; lịch học kéo dài, học sinh giảm tập trung, dễ mệt mỏi, giảm thời gian vui chơi...

Năm học này, Trường THCS Nguyễn Trãi, xã Tam Dương Bắc có 30 lớp với hơn 1.000 học sinh và 57 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Ngay sau lễ khai giảng, nhà trường đã triển khai dạy học 2 buổi/ngày theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Việc tổ chức dạy học được xây dựng dựa trên điều kiện thực tế về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, nhu cầu học tập của học sinh, phụ huynh trên địa bàn. Trong năm đầu tiên thực hiện, nhà trường vừa bám sát các hướng dẫn, vừa linh hoạt điều chỉnh theo tình hình thực tế và đội ngũ để bảo đảm chất lượng, hiệu quả giảng dạy.

Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi luôn tâm huyết trong công tác giảng dạy.

Cô giáo Lại Thị Thúy Liễu - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi chia sẻ: Năm nay nhà trường thiếu một số giáo viên, do đó, Ban Giám hiệu đã bố trí lịch giảng dạy hợp lý nhằm đảm bảo ổn định và bền vững. Các môn năng khiếu cũng được sắp xếp linh hoạt để học sinh vẫn được học đủ số tiết theo quy định. Việc học 2 buổi/ngày không chỉ giúp học sinh giảm áp lực, mà còn tạo điều kiện củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và phát triển toàn diện. Các em được tham gia nhiều hoạt động phong phú, thay vì chỉ tập trung vào các môn văn hóa.

Việc học 2 buổi/ngày giúp học sinh có điều kiện rèn luyện kỹ năng sống, phát triển năng lực

Khi triển khai dạy 2 buổi/ngày sẽ đặt ra những khó khăn chung mà các nhà trường cần giải quyết như cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí, nguồn nhân lực, nội dung giảng dạy... Cùng với đó, việc tổ chức buổi học thứ hai nếu không bổ sung giáo viên, cường độ làm việc của thầy cô giáo sẽ cao hơn, đồng thời, việc chi trả chế độ cho thời gian lao động tăng thêm trở thành “bài toán khó” đối với nhiều nhà trường.

Chủ trương dạy học 2 buổi/ngày mang lại nhiều ưu điểm và ý nghĩa trong toàn bộ quá trình giáo dục. Tuy nhiên, trong năm đầu triển khai, khâu tổ chức có thể gặp không ít khó khăn, lúng túng. Hy vọng rằng, với những giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở giáo dục, từng địa phương, những khó khăn sẽ dần được khắc phục, giúp học sinh phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và kỹ năng sống.

Triệu Ngọc Toàn