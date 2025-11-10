Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý thu, chi năm học 2025-2026

Ngày 10/11, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 2105 /SGD&ĐT-KHTC về việc hướng dẫn thực hiện công tác quản lý thu, chi năm học 2025-2026.

Cô và trò Trường THPT Chuyên Hùng Vương, phường Việt Trì trong giờ học.

Theo hướng dẫn, từ năm học 2025- 2026 thực hiện miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Cụ thể: Miễn học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập. Hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục. Mức học phí để thực hiện cấp bù học phí từ ngân sách nhà nước cho cơ sở giáo dục công lập và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thực hiện theo quy định tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành.

Kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách.Quy trình thủ tục thực hiện chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập: Thực hiện theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ và văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.

Cơ sở giáo dục công lập không được thỏa thuận các khoản thu dịch vụ, phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục khác ngoài các khoản thu dịch vụ theo quy định của Nghị quyết. Thực hiện đúng nguyên tắc thu, chi đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; trước khi thu phải có dự toán thu, chi từng khoản đảm bảo tính đúng, tính đủ bù đắp chi phí, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, thu nhập của cha mẹ học sinh; các cơ sở giáo dục công lập phải thỏa thuận với cha mẹ học sinh và báo cáo cấp có thẩm quyền để quyết định mức thu không vượt quá mức thu tối đa theo quy định tại Nghị quyết. Khi thực hiện các khoản thu đối với những nội dung được ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ hoặc đã được bố trí từ nguồn kinh phí khác, mức thu phải được giảm trừ sau khi tính toán số kinh phí đã được bố trí trong dự toán của đơn vị.

Nguyên tắc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ: Đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện choviệc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo; việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phải được công bố, niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục được nhận tài trợ và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT và sử dụng danh nghĩa “quỹ lớp” hoặc “quỹ phụ huynh” để vận động đóng góp mà không rõ mục đích, chi tiêu các nội dung không đúng quy định...

Hiền Mai