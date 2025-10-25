Golfer Việt tiếp tục dẫn đầu APAC 2025

Lê Khánh Hưng, 17 tuổi, duy trì vị trí đỉnh bảng nhờ thành tích 67 gậy ở vòng 2 giải vô địch golf nghiệp dư châu Á – Thái Bình Dương, ngày 24/10.

Vòng 2, Khánh Hưng nhập cuộc từ hố 1, và đạt phong độ cao trong suốt 11 hố. Anh birdie cả ba hố đầu rồi tiếp tục ghi điểm tương tự ở hố 6 và 10. Đại diện của Việt Nam sau đó có hai bogey, nhưng kịp ghi thêm hai birdie để chốt vòng ở điểm -5.

Với điểm giải -11, Khánh Hưng tiếp tục chia sẻ đầu bảng với Rintaro Nakano (Nhật Bản) và Harris Takis (Australia). Ngay sau họ là Taisei Nagasaki, được điểm -10.

Khánh Hưng thi đấu ở vòng 2 giải vô địch golf nghiệp dư châu Á – Thái Bình Dương trên sân Emirates Golf Club, ngày 24/10/2025.

“Sân đấu hôm nay thật cam go”, Khánh Hưng chia sẻ. "Tôi đã cố gắng hết mình trong từng cú và lần nào cũng ổn định được tình thế. Giờ, tôi sẽ tập trung nghỉ ngơi để kịp hồi phục cho vòng 3 dự kiến sẽ tiếp tục vất vả".

Ở vòng 1, Khánh Hưng đã ghi mốc đáng nhớ trong lịch sử giải khi trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên giữ vị trí T1, ở điểm -6. Anh còn là golfer duy nhất không bogey.

Khánh Hưng là gương mặt nổi bật của golf Việt Nam những năm qua. Anh từng giành HC vàng cá nhân tại SEA Games 32, ở Campuchia năm 2023. Đó là chiếc huy chương đầu tiên cho golf Việt Nam trong lịch sử Đại hội thể thao Đông Nam Á. Khánh Hưng đang du học, năm tới dự kiến vào Đại học bang Illinois, Mỹ.

Đại diện còn lại của Việt Nam tại APAC 2025 là Nguyễn Đức Sơn đạt +5 qua hai vòng. Thành tích này đủ cho anh có vé đi tiếp, bước vào vòng 3 với vị trí T54. Ban tổ chức cắt loại theo nguyên tắc lấy top hoặc T60 cho hai vòng cuối. Dự giải năm nay là 120 golfer chủ yếu chọn lọc qua bảng golf nghiệp dư thế giới.

APAC do Liên đoàn golf châu Á – Thái Bình Dương mở từ 2009, dành cho giới golf nghiệp dư trong khu vực và hiện được hai tổ chức sở hữu major – sân Augusta National ở bang Georgia, Mỹ (Masters) và Royal & Ancient ở Scotland (The Open) - bảo trợ. Cũng nhờ vậy, nhà vô địch APAC sẽ có suất đấu Masters và The Open trong năm kề sau. Hai giải danh giá này đều có nhà vô địch từng đấu APAC – Hideki Matsuyama (Masters 2021), Cameron Smith (The Open 2022).

Sân đấu APAC kỳ này là Majlis par72 thuộc Emirates Golf Club. Ở cấp chuyên nghiệp đỉnh cao, đây là “chiến địa” của Dubai Desert Classic hiện nằm trong lịch trình của đấu trường golf hạng nhất châu Âu (DP World Tour). Majlis do Karl Litten thiết kế, hoạt động từ 1988 và từng chứng kiến nhiều huyền thoại như Seve Ballesteros, Ernie Els, Sir Nick Faldo, Tiger Woods, Rory McIlroy lên ngôi.

