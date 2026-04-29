Góp thêm nguồn lực cho Liên Sơn phát triển

Trong hành trình xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội, xã Liên Sơn đang từng bước khơi thông các nguồn lực, trong đó, nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) được xem là “đòn bẩy” quan trọng, giúp người dân mạnh dạn đầu tư sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

“Bệ đỡ” cho kinh tế hộ gia đình

Những năm qua, thông qua các chương trình tín dụng chính sách, hàng ngàn lượt hộ dân trên địa bàn xã Liên Sơn đã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế. Với 13 chương trình tín dụng ưu đãi đang triển khai thực hiện, tổng dư nợ cho vay từ các chương trình ước đạt trên 146 tỷ đồng, với 3.868 hộ đang còn dư nợ; trong đó, dư nợ cao nhất là chương trình nước sạch vệ sinh môi trường đạt trên 73 tỷ đồng, chương trình cho vay giải quyết việc làm dư nợ trên 60 tỷ đồng...

Người dân tiếp cận vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội tại điểm giao dịch Cao Răm, xã Liên Sơn

Các khoản vay được triển khai linh hoạt, phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân trong xã, từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng/hộ, tùy theo phương án sản xuất. Nhờ lãi suất ưu đãi thấp cùng cơ chế cho vay không cần thế chấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều hộ dân tiếp cận nguồn vốn .

Gia đình anh Hoàng Công Tằng, xóm Quê Sụ là một trong những hộ tiêu biểu. Những năm trước, gia đình anh Tằng được vay vốn từ chương trình cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn để đầu tư nuôi gà, vịt phát triển kinh tế gia đình. Sau đó, anh tiếp tục vay chương trình giải quyết việc làm mở rộng chăn nuôi, từ 3 con trâu giờ phát triển lên 9 con, trong đó có 3 con trâu mẹ, mỗi năm sinh sản 2-3 con nghé, cung cấp cho thị trường 1-2 con/năm để tiếp tục quay vòng chăn nuôi.

Dịp Tết nguyên đán 2026, gia đình anh xuất bán 4.000 con gà, 1.000 con vịt cho thu nhập khá. Anh Tằng chia sẻ: “Trước đây, thiếu vốn nên gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ, hiệu quả kinh tế thấp. Nhờ có vốn vay ưu đãi, tôi mạnh dạn mở rộng đầu tư, hiện thu nhập ổn định đạt trên 150 triệu đồng/năm”.

Từ vốn vay ưu đãi của NHCSXH, gia đình anh Hoàng Công Tằng, xóm Quê Sụ, xã Liên Sơn đầ tư nuôi trâu sinh sản mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhiều gia đình khác trong xã cũng vươn lên thoát nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách. Các mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng rừng, kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ... ngày càng phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.

Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, xã Liên Sơn đã phối hợp chặt chẽ với ngân hàng và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên trong quản lý, giám sát, hướng dẫn sử dụng vốn. Hiện toàn xã có 61 tổ tiết kiệm và vay vốn của 4 tổ chức hội nhận ủy thác với 3.298 thành viên. Các tổ tiết kiệm và vay vốn được duy trì nền nếp, bảo đảm vốn đến đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích, tiền gửi tiết kiệm qua tổ đạt trên 4,6 tỷ đồng. Xã không có nợ quá hạn, chất lượng tín dụng được giữ vững.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lương Sơn cho biết: “Chúng tôi luôn bám sát cơ sở, phối hợp với chính quyền địa phương rà soát nhu cầu vay vốn, đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn để người dân sử dụng vốn hiệu quả, hạn chế rủi ro”.

Lan tỏa hiệu quả, giảm nghèo bền vững

Theo đánh giá, vốn tín dụng chính sách xã hội đến nay đã phát huy tốt hiệu quả, hỗ trợ người dân Liên Sơn đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh. Từ đầu năm đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ 1 khách hàng đi xuất khẩu lao động; tạo việc làm mới cho 55 lao động; 327 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được sửa chữa, xây mới...

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đầu tư sản xuất, phát triển chăn nuôi, trồng trọt, thương mại dịch vụ..., tạo công ăn việc làm, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, tín dụng chính sách đã và đang phát huy hiệu quả rõ nét trong công tác giảm nghèo tại địa phương; nhiều hộ sau khi thoát nghèo tiếp tục được vay vốn chương trình hộ mới thoát nghèo để ổn định sản xuất. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã giảm còn 1,94%.

Từ vốn vay ưu đãi, người dân xã Liên Sơn đầu tư xây dựng các công trình nước sạch nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đồng chí Bùi Quốc Hoàn - Chủ tịch UBND xã Liên Sơn cho biết: “Nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã góp phần quan trọng giúp địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Đây là một trong những nguồn lực thiết thực hỗ trợ phát triển kinh tế cơ sở trong bối cảnh Liên Sơn đang đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, địa phương đề xuất tiếp tục tăng nguồn vốn ủy thác, mở rộng đối tượng vay, nhất là các mô hình sản xuất hiệu quả, tạo việc làm bền vững”.

Có thể khẳng định, nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội không chỉ là “phao cứu sinh” cho hộ nghèo mà còn là “đòn bẩy” giúp người dân Liên Sơn vươn lên phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đinh Thắng