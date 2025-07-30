Hạ tầng bứt phá - đòn bẩy cho Liên Sơn phát triển toàn diện

5.000 tỷ đồng được cam kết đầu tư; 130 công trình hạ tầng kỹ thuật - xã hội đã và đang triển khai; 37.000 lượt khách du lịch; gần 40 dự án lớn được quy hoạch và thu hút vốn... Những con số tưởng chỉ có ở các đô thị trung tâm, giờ đang hiện diện trên một xã miền núi mới sau sáp nhập - Liên Sơn.

Từ vùng đất từng chia cắt bởi địa hình đồi núi, thiếu đồng bộ về hạ tầng và quy hoạch, Liên Sơn đang vươn lên mạnh mẽ với tư duy phát triển mới: Lấy đầu tư hạ tầng làm “mũi đột phá” chiến lược để mở đường cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn. Trong hành trình ấy, hạ tầng không chỉ là nền móng, mà là đòn bẩy kích hoạt cả một chiến lược phát triển toàn diện, dài hơi.

Hạ tầng - từ nền móng đến “trục động lực”

Chỉ trong 5 năm, diện mạo Liên Sơn đã đổi khác từng ngày. Những con đường bê tông rộng 5- 6 mét len lỏi qua xóm núi. Những điểm trường, nhà văn hóa, trạm y tế mọc lên giữa vùng từng là “vùng trũng” dịch vụ công. Tất cả tạo nên một hệ sinh thái hạ tầng đang dần hoàn thiện, làm nền cho sự cất cánh của một xã nông thôn mới nâng cao.

Trên cơ sở quy hoạch phủ kín 100% địa bàn, xã đã triển khai 130 công trình hạ tầng kỹ thuật - xã hội mang tính kết nối cao. Các lĩnh vực được ưu tiên đầu tư rõ nét: giao thông nông thôn, điện chiếu sáng, trường học, thủy lợi, nước sạch sinh hoạt, trụ sở hành chính và công trình công cộng. Mỗi lĩnh vực, một điểm nhấn.

Tiêu biểu là tuyến đường trục chính nối trung tâm hành chính xã tới khu vực Giếng Xạ - nơi quy hoạch một phân khu đô thị mới. Tuyến này không chỉ mang ý nghĩa giao thông, mà còn là “trục động lực” thúc đẩy phát triển không gian đô thị vệ tinh, đón đầu các dự án lớn như Eco Green, Giếng Xạ 1, Giếng Xạ 2... Xã đã triển khai thí điểm hệ thống điện chiếu sáng thông minh tại một số trục đường chính. Lần đầu tiên, một xã miền núi áp dụng mô hình này, đặt nền móng cho nông thôn hiện đại, thích ứng với chuyển đổi số.

Toàn cảnh khu du lịch sinh thái Legacy Hill Resort & Villas tại xã Liên Sơn - một trong những điểm nhấn của chiến lược phát triển hạ tầng gắn với du lịch, đô thị và dịch vụ tại vùng đất miền núi đang trỗi dậy mạnh mẽ.

Những vùng từng “thiếu đủ thứ” như Cao Răm, Hợp Hòa - nơi trước kia cách trở đường sá, thiếu điện, thiếu nước, nay đã có đường lớn thông suốt, nhà văn hóa mới, điểm trường khang trang và hệ thống nước sinh hoạt đảm bảo. Hạ tầng thay đổi không chỉ đời sống vật chất mà còn nâng tầm nhận thức phát triển của người dân.

“Chúng tôi xác định: hạ tầng không chỉ là nền móng, mà là đòn bẩy phát triển bền vững. Mỗi con đường mở ra là một cánh cửa cho cơ hội. Mỗi công trình được khởi công là một lời cam kết với Nhân dân, rằng: Liên Sơn sẽ không để ai đứng ngoài hành trình phát triển.”- Đồng chí Bùi Quốc Hoàn, Chủ tịch UBND xã Liên Sơn chia sẻ.

Tư duy ấy đã giúp Liên Sơn chuyển từ đầu tư dàn trải sang chọn lọc trọng điểm; từ trông chờ ngân sách sang chủ động huy động nguồn lực; từ cách làm hành chính sang đồng hành cùng người dân và nhà đầu tư. Phương châm “có quy hoạch, có kế hoạch, có giám sát và có sự đồng thuận” đã giúp xã tháo gỡ hiệu quả hàng loạt điểm nghẽn, đặc biệt trong giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư.

Khi hạ tầng “mở lối” cho công nghiệp, du lịch và dịch vụ

Không chỉ dừng ở thay đổi hình thức, làn sóng đầu tư hạ tầng đã kích hoạt chuỗi phản ứng phát triển dây chuyền: công nghiệp khởi sắc, du lịch trỗi dậy, dịch vụ tăng tốc, hình thành hệ sinh thái phát triển đa ngành ngay tại vùng đất từng thuần nông, thuần núi.

Những tuyến đường mới không chỉ nối liền giao thương, mà còn mở lối cho hàng chục doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất kinh doanh. Hạ tầng đồng bộ đã thu hút loạt dự án lớn với tổng vốn đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng, như: Công viên nghĩa trang Lương Sơn, Khu đô thị Eco Green, khu sinh thái Eco Vila, Nhà máy bia Đức Việt, khu nhà ở Giếng Xạ 1 và 2, Nhà máy Xi măng Vĩnh Sơn và Trung Sơn giai đoạn 2...

Đặc biệt, hai khu công nghiệp (KCN Phú Sơn 83ha, KCN Nam Lương Sơn 75ha) đang trong quá trình hoàn thiện mặt bằng, cùng 1 KCN, 2 CCN được quy hoạch hứa hẹn trở thành những “cứ điểm” sản xuất mới, tạo việc làm và chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu lao động toàn xã.

Trong khi đó, trên những triền đồi Trung Sơn, Cao Răm - nơi từng quanh năm rực nắng và vắng lặng, nay đã sáng đèn từ hàng chục homestay, farmstay, resort nhỏ. Những mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái bắt đầu hình thành, đánh dấu sự “bật dậy” đúng hướng. Liên Sơn đã đón trên 37.000 lượt khách trong 5 năm, doanh thu đạt 65 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng trung bình trên 1,3%/năm. Con số ấy tuy còn khiêm tốn, nhưng là chỉ báo rõ ràng cho một sự chuyển dịch: từ sản xuất thuần nông sang dịch vụ có định hướng, từ mô hình tự phát sang đầu tư bài bản, gắn kết vùng.

Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn kiểm tra hạ tầng Trạm Y tế xã Liên Sơn.

“Trước đây, người dân thường đứng ngoài cuộc, chờ hạ tầng về tới thôn. Giờ thì khác. Họ góp đất, góp sức, góp vốn, cùng tham gia từ quy hoạch đến vận hành. Vì hạ tầng chỉ thật sự bền vững khi được vận hành bằng niềm tin và trách nhiệm của chính cộng đồng.” - Chủ tịch UBND xã Bùi Quốc Hoàn khẳng định.

Từ Hợp Hòa, Cư Yên đến các xóm vùng ven, người dân không chỉ sản xuất nông nghiệp mà đã mở homestay, làm dịch vụ, khởi sự kinh doanh ngay trên mảnh đất của mình. Đó là dấu hiệu rõ nét cho thấy: hạ tầng đang không chỉ “kéo” theo kinh tế, mà còn “kéo” theo cả khát vọng.

Trong dòng chuyển động của Liên Sơn hôm nay, mỗi công trình không chỉ là kết quả đầu tư mà là biểu tượng cho một cách nghĩ mới: phát triển có quy hoạch, có trọng tâm, có chiều sâu, có sự tham gia thực chất của người dân.

Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức, từ thu hút đầu tư, kết nối vùng, đến bài toán môi trường, dân số và phát triển bền vững. Nhưng với nền móng hạ tầng ngày càng vững chắc, với một đội ngũ lãnh đạo biết lắng nghe, dám hành động, Liên Sơn đang có đủ hành trang để bước vào tương lai bằng một tâm thế mới: Chủ động, tự tin và đầy khát vọng.

Dương Liễu