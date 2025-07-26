Hạ tầng - tạo đột phá cho phường Thống Nhất

Ngày 1/7/2025, phường Thống Nhất chính thức hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 phường Thống Nhất, Dân Chủ, Thái Bình và một phần xã Vầy Nưa. Với diện tích tự nhiên trên 55 km2, quy mô dân số gần 23.000 người, phường Thống Nhất trở thành địa bàn rộng lớn, đa dạng về thành phần dân cư, đồng thời gánh trên vai một loạt yêu cầu: đồng bộ hạ tầng, kết nối vùng lõi - vùng ven, định hình không gian phát triển mới sau sáp nhập.

Nuôi cá lồng trên lòng hồ Hòa Bình - mô hình kinh tế đang được Thống Nhất định hướng phát triển gắn với du lịch sinh thái.

Mở lối cho kinh tế đô thị

“Thách thức không nhỏ nhưng cơ hội cũng chưa từng rộng mở như lúc này. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, hàng loạt công trình giao thông, cụm công nghiệp, điện chiếu sáng, thiết chế văn hóa... đã được đầu tư, thi công, giải phóng mặt bằng. “Nếu nói đầu tư hạ tầng là điều kiện cần, thì sự điều hành quyết liệt, tầm nhìn quy hoạch dài hạn chính là điều kiện đủ để Thống Nhất tạo cú hích phát triển”, đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch UBND phường cho biết. Ông gọi đầu tư hạ tầng là “cuộc mở đường chiến lược”, tạo mặt bằng chung cho đô thị hóa, dịch vụ và sản xuất cùng phát triển.

Trong nhiệm kỳ, các địa bàn thuộc phường Thống Nhất hiện nay, đã huy động được trên 360 tỷ đồng đầu tư cơ bản. Tầm nhìn không chỉ dừng ở việc giải quyết các “điểm nghẽn” hiện tại mà còn hướng tới kiến tạo không gian đô thị đa trung tâm - điều kiện để phát triển bền vững sau sáp nhập. Riêng về giao thông, phường đã và đang triển khai 21 dự án hạ tầng, với nhiều công trình mang tính chiến lược cấp vùng như: đường nối từ Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ - kết nối trực tiếp với Quốc lộ 6; dự án “Kết nối giao thông và thủy lợi tỉnh Hòa Bình (cũ) với hệ thống giao thông quốc gia” bằng vốn vay ODA Hàn Quốc; tuyến đường nối Quốc lộ 6 đi Độc Lập (nay thuộc phường Kỳ Sơn) - Đú Sáng (nay thuộc xã Nật Sơn), đường 12B... Đây không chỉ là những trục huyết mạch mà còn là điểm tựa để phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái lòng hồ - một lợi thế riêng biệt mà hiếm đô thị nào có được.

Trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN), cụm công nghiệp Chăm Mát - Dân Chủ quy mô 15,4 ha đang được triển khai hạ tầng kỹ thuật, là điểm nhấn trong thu hút đầu tư. Cùng với đó là sự phục hồi mạnh mẽ của các ngành nghề truyền thống như sản xuất gạch, xay xát, cơ khí, đan lát... Giá trị sản xuất CN-TTCN năm 2025 ước đạt 1.684 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với năm 2020 - một con số cho thấy sự lan tỏa của hạ tầng tới các hoạt động sản xuất thực tế.

Công tác quy hoạch - quản lý đô thị được triển khai một cách đồng bộ: rà soát, công bố, điều chỉnh quy hoạch sau sáp nhập; hướng dẫn người dân tra cứu thông tin quy hoạch; xử lý nghiêm 127 trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng... Đây là bước chuẩn bị cần thiết để phường đạt mục tiêu 100% đô thị hóa vào năm 2030.

Thúc đẩy phát triển du lịch - dịch vụ - chuyển đổi số

Cán bộ phường Thống Nhất hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến - bước tiến trong xây dựng chính quyền số, nâng cao chất lượng phục vụ.

Hạ tầng giao thông mở lối, không gian đô thị dần hình thành, những vùng dân cư cũ được kết nối, đó chính là tiền đề cho dịch vụ, du lịch, thương mại tại Thống Nhất bứt tốc. Trong vòng 5 năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng gần gấp đôi, từ 1.784 tỷ đồng (năm 2020) lên khoảng 3.487 tỷ đồng (năm 2025).

Không còn đơn thuần là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ manh mún, Thống Nhất hiện có 119 doanh nghiệp, phần lớn hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, TTCN, dịch vụ vận tải. Các hợp tác xã, tổ hợp tác cũng đang “tái cấu trúc” để thích ứng với xu thế phát triển đô thị: từ trồng rừng, nuôi cá lồng hồ đến sản xuất tinh dầu sả hay chế biến thực phẩm bản địa theo tiêu chuẩn OCOP.

Sự thay đổi này được người dân cảm nhận rất rõ. “Trước đây tôi chỉ bán tạp hóa, khách lèo tèo quanh năm. Từ khi tuyến đường mới mở qua địa bàn, kết nối đến Quốc lộ 6, xe cộ ra vào nhiều hơn, tôi chuyển sang bán thêm hàng ăn sáng và mở điểm gửi xe. Mỗi ngày thu nhập tăng gấp đôi”, bà Nguyễn Thị Hương, một tiểu thương địa phương chia sẻ.

Lợi thế cảnh quan hồ Hòa Bình - một “tài nguyên tĩnh” lâu nay chưa được khai thác đúng mức, đang dần chuyển thành “nguồn lực động”. Các tuyến đường đã, đang và sắp hoàn thiện không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển tới vùng lòng hồ mà còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận đầu tư vào mô hình du lịch sinh thái, nông trại trải nghiệm. “Chúng tôi xác định rõ: không đầu tư hạ tầng, sẽ không có du lịch. Không quy hoạch tốt, sẽ không có dòng khách quay lại”, đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND phường khẳng định. Theo ông, bước chuyển từ tiềm năng sang sản phẩm du lịch thật sự chỉ đến khi hạ tầng, cơ chế và sự tham gia của cộng đồng cùng song hành.

Chuyển đổi số cũng là một mảng ghi nhận sự bứt phá đáng kể. Đến nay, 100% cán bộ công chức phường đã sử dụng chữ ký số; phần mềm quản lý văn bản điện tử được triển khai đồng bộ. Trung tâm hành chính một cửa được trang bị thiết bị hiện đại, vận hành theo mô hình “chính quyền thân thiện”, góp phần nâng tỷ lệ hài lòng của người dân lên tới 96,2%.

Hạ tầng số được phát triển đồng bộ, từ trường học, y tế đến quản lý đất đai, dữ liệu dân cư là bước đi thiết yếu để Thống Nhất hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Đây không chỉ là giải pháp quản lý hiện đại mà còn là “lối đi tắt đón đầu” giúp địa phương rút ngắn khoảng cách phát triển so với đô thị trung tâm.

Không thể không nhắc tới yếu tố hạ tầng xã hội - những công trình trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư trong 5 năm qua đã góp phần thu hẹp khoảng cách dịch vụ giữa vùng lõi đô thị và các tổ dân phố mới sáp nhập. 08/09 trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 90,7%, mục tiêu đến năm 2030 không còn hộ nghèo là hoàn toàn khả thi nếu tiếp tục duy trì nhịp đầu tư hạ tầng như hiện nay.

Hạ tầng không đơn thuần là những con đường trải nhựa, những khối bê tông dựng lên theo bản vẽ. Những con đường nối liền vùng lõi với lòng hồ, những bản quy hoạch đang dần cụ thể hóa bằng công trình... tất cả đang định hình một diện mạo Thống Nhất mới. Một phường không chỉ lớn về diện tích, đông về dân cư mà đủ tầm vóc để trở thành điểm nhấn phát triển phía Nam Phú Thọ trong giai đoạn tiếp theo.

Nguyễn Yến