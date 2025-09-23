Hải Lựu tập trung phát triển tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ

Là xã miền núi còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, để phát triển kinh tế hiệu quả, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hải Lựu đã tập trung khai thác tốt tiềm năng điều kiện đất đai, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp (TTCN) và thương mại, dịch vụ (TM - DV), gia tăng thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.

Xã Hải Lựu phát triển mạnh các hoạt động kinh doanh, dịch vụ - thương mại

Đổi thay tập quán sản xuất

Theo đê tả sông Lô từ cầu Vĩnh Phú đi khoảng gần 20 km là đến xã Hải Lựu - một bên là sông Lô, một bên là dãy núi Thét chạy dài xanh mướt. Dọc hai bên đường đến UBND xã những cánh đồng lúa vụ Mùa chín vàng, khu vực xung quanh UBND xã san sát nhà cao tầng, cửa hàng kinh doanh sầm uất.

Chủ tịch UBND xã Hải Lựu Đỗ Duy Chiến cho biết: Hải Lựu trước đây thuộc xã miền núi khó khăn (xã 134 của Chính phủ) của huyện Lập Thạch cũ, sau khi sáp nhập với các xã Bạch Lưu, Đôn Nhân, Phương Khoan, xã có tổng diện tích tự nhiên hơn 38 km2 với dân số hơn 30 nghìn người, trong đó có 3% đồng bào dân tộc thiểu số.

Hiện toàn xã có gần 2.000 ha đất sản xuất nông nghiệp; gần 700 ha đồi rừng; gần 100 ha nuôi trồng thủy sản. Xa trung tâm tỉnh, trình độ dân trí không đồng đều, thiếu thông tin cập nhật. vì vậy, hằng năm cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm cập nhật thông tin đến Nhân dân những cách làm mới, hiệu quả, qua đó thay dần những thói quen sản xuất lạc hậu trong nếp nghĩ, cách làm.

Các chủ trương, chinh sách mới của Đảng, Nhà nước, của tỉnh được chuyển tải sớm đến người dân. Bà con tích cực chuyển đổi tập quán sản xuất lạc hậu sang hướng sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nâng cao giá trị cây trồng, vật nuôi; đặc biệt là đẩy mạnh phát triển TTCN và TM - DV.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản, tăng tỷ trọng sản xuất công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Đến nay, tỷ trọng cơ cấu kinh tế ngành nông - lâm nghiệp - thuỷ sản toàn xã chiếm 18,12%, giảm 7,17% so với năm 2020; ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 52,15%, tăng 3,83% so với năm 2020; ngành thương mại - dịch vụ chiếm 29,73% tăng 3,34% so với năm 2020.

Nhờ sản xuất đá mỹ nghệ, doanh thu của Công ty TNHH Toàn Trường đạt từ 2 -3 tỷ đồng/năm, duy trì 5 lao động làm việc với mức thu nhập từ 9 triệu đồng/người/tháng trở lên.

Nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh

Đại diện Công ty TNHH Toàn Trường - Doanh nghiệp chuyên sản xuất đá mỹ nghệ, ở thôn Dân Chủ, xã Hải Lựu cho biết: Hiện nay, công ty đang sản xuất gần 100 mặt hàng đá mỹ nghệ các loại như đèn đá, cột đá, lăng, bia mộ đá, các linh vật bằng đá...

Công ty hiện có 5 công nhân chuyên xẻ, đục, mài nhẵn sản phẩm đá thành phẩm với mức lương từ 7-15 triệu đồng/người/tháng. Để duy trì sản xuất, công ty đầu tư các loại máy cắt, mài hiện đại, trị giá hàng tỷ đồng. Mỗi năm doanh thu của công ty từ 2-3 tỷ đồng. Công ty đang mở rộng các sản phẩm để ký hợp đồng các đơn hàng xuất khẩu.

Chị Lê Thị Hồng Hiên - chủ cửa hàng gia dụng Đô Hiên giới thiệu với khách hàng sản phẩm gia dụng

Chị Lê Thị Hồng Hiên, 41 tuổi, chủ cửa hàng gia dụng Đô Hiên gần trung tâm xã cho biết: Cửa hàng tạp hóa của gia đình có khoảng 300 mặt hàng gia dụng và thực phẩm phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân. Gia đình đang tiếp tục mở rộng đầu tư thêm các mặt hàng thiết yếu để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của bà con trong xã”.

Thăm xưởng sản xuất đá mỹ nghệ của anh Hán Văn Hoàn, 43 tuổi, được biết: Tiếp nối nghề truyền thống gia đình từ bố đẻ anh - nghệ nhân Hán Văn Toại, hơn chục năm trước anh đầu tư hơn 2 tỷ đồng mua sắm nhiều máy móc, thiết bị hiện đại như máy cắt, máy đục, máy mài...

Với bàn tay tài hoa, anh Hán Văn Hoàn, từng được Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đặt phục chế 2 đầu sư tử thời Lý. Theo anh Hoàn: “Thu nhập từ nghề chế tác đá hiện nay thấp so với trước đây, do vài năm nay hàng đá mỹ nghệ khó bán. Nhưng phải cố gắng “giữ nghề” nên dù khó khăn cũng phải duy trì. Hiện xưởng của anh tạo việc làm cho 5 lao động với mức thu nhập từ 7 triệu đồng/người/tháng trở lên.

Anh Hoàn cho biết thêm: “Chế tác đá là nghề nặng nhọc, rất dễ bị đau mắt, đặc biệt là bệnh đường hô hấp do hít phải bụi đá, thậm chí còn bị tai nạn khi chế tác thô... nhưng tôi quyết tâm duy trì và phát triền nghề chế tác đá mỹ nghệ trên quê hương”...

Khai thác tốt tiềm năng phát triển kinh tế hiệu quả

Phát huy lợi thế xã có nghề truyền thống làm đá mỹ nghệ, có nguồn tài nguyên đá trên núi Thét dồi dào; có đường giao thông chạy qua xã nối với tỉnh Tuyên Quang và đường thủy trên sông Lô xuôi Hà Nội, chính quyền xã Hải Lựu luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ vay vốn, đăng ký kinh doanh cho người dân phát triển nghề truyền thống và TM - DV, nhất là các hộ ven đường trục chính và khu trung tâm xã.

Xã đã tập trung huy động các nguồn lực mở rộng các trục đường chính đến các thôn, xóm trải nhựa áp phan, đổ bê tông bằng phẳng để xe ô tô vận tải nhỏ ra vào vận chuyển hàng hóa giao thương thuận tiện.

Toàn xã có hơn 110 hộ đăng ký sản xuất TTCN, hơn 200 hộ kinh doanh tại chợ Nội; hàng trăm hộ hoạt động dịch vụ vận tải đường thủy và đường bộ; đặc biệt trên địa bàn xã có 4 Công ty TNHH thu hút gần 200 lao động làm việc thường xuyên với mức thu nhập bình quân từ 7 -15 triệu đồng/người/tháng.

Tổng giá trị sản xuất TTCN và TM- DV vụ 6 tháng năm 2025 đạt 429,6 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đạt 65,5 triệu đồng/người, tăng 20,25 triệu đồng/người/năm so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm xuống còn 0,48%, hộ cận nghèo còn 1,94%.

Bí thư Đảng ủy xã Hải Lựu Triệu Văn Trúc cho biết: Một trong những lợi thế lớn nhất của Hải Lựu sau sáp nhập là tiềm năng phát triển du lịch và thu hút đầu tư. Với vị trí địa lý thuận lợi, cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và nguồn lực con người dồi dào, Hải Lựu đang trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch và kinh tế của tỉnh.

Cùng với phát triển sản xuất nâng cao đời sống người dân, xã Hải Lựu quan tâm duy trì mở rộng chợ Nội; cải tạo, nâng cấp mở rộng nhiều tuyến đường nông thôn, nhiều công trình hạ tầng phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân...

Xuân Hùng