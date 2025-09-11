Quốc phòng - An ninh
Hai phiên tòa trực tuyến đầu tiên tại Trại Tạm giam số 3 sau khi sáp nhập

Ngày 10/9, Tòa án nhân dân khu vực 17 tỉnh Phú Thọ phối hợp với Trại Tạm giam số 3 Công an tỉnh tổ chức 2 phiên tòa hình sự sơ thẩm bằng hình thức trực tuyến.

Phiên tòa xét xử trực tuyến.

Phiên tòa thứ nhất xét xử bị cáo Bùi Ngọc Tùng, sinh năm 2006, trú tại xã Yên Thủy về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Hội đồng xét xử tuyên phạt 40 tháng tù giam, đồng thời buộc bị cáo bồi thường hơn 101 triệu đồng cho gia đình bị hại, trừ 40 triệu đồng đã khắc phục.

Bị cáo Hà Đức Thắng tại đầu cầu Trại Tạm giam số 3.

Bị cáo Bùi Ngọc Tùng tại đầu cầu Trại Tạm giam số 3.

Phiên tòa thứ hai xét xử bị cáo Hà Đức Thắng, sinh năm 1997, trú tại xã An Nghĩa về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Bị cáo bị tuyên phạt 24 tháng tù giam.

Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 17 Vũ Hải Dương cho biết: Việc xét xử trực tuyến giúp rút ngắn khoảng cách gần 100km từ Tòa án đến Trại Tạm giam số 3, đảm bảo tiến độ xét xử, tiết kiệm chi phí, hạn chế va chạm trực tiếp giữa các bên tham gia tố tụng, đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.

Đây là những phiên tòa trực tuyến đầu tiên được tổ chức tại Trại Tạm giam số 3 sau khi sáp nhập đơn vị hành chính và triển khai mô hình Tòa án khu vực, đánh dấu bước tiến mới trong ứng dụng công nghệ số vào hoạt động tư pháp.

