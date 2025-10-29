Nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự

Thực hiện nghĩa vụ quân sự là một trong những nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả của mỗi công dân, thể hiện lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm đối với Tổ quốc. Đây không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là cơ hội để thanh niên rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân đội – nơi hun đúc tinh thần kỷ luật, ý chí kiên cường và phẩm chất cách mạng. Thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự là yếu tố quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật Nghĩa vụ quân sự ở một số địa phương vẫn còn hạn chế. Một bộ phận người dân, đặc biệt là thanh niên chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, quyền lợi cũng như ý nghĩa sâu sắc của việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Không ít trường hợp tìm cách trốn tránh, né tránh việc nhập ngũ, đi ngược lại truyền thống “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Trong đó, nổi lên là việc một số thanh niên lợi dụng việc trúng tuyển vào các trường cao đẳng, đại học để xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự nhưng sau đó lại không nhập học. Có người cố tình đi làm ăn xa, gây khó khăn cho công tác đăng ký, quản lý và khám tuyển. Cá biệt, có trường hợp xin giấy xác nhận kéo dài thời gian học tập khi khóa học đã kết thúc hoặc viện lý do học tiếng, chuẩn bị đi xuất khẩu lao động, du học để xin hoãn nghĩa vụ quân sự.

Thực tiễn đó đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp thanh niên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Công tác tuyên truyền, vận động phải được triển khai thường xuyên, sâu rộng, đa dạng về hình thức, phù hợp với từng địa phương, từng đối tượng. Ở tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 (CHPTKV4) – Vĩnh Yên đã chủ động tham mưu với Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh ban hành kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trong công tác tuyển quân năm 2026, đảm bảo tính pháp lý, đồng bộ và hiệu quả.

Xã Vĩnh Tường được xem là điểm sáng trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương, nhất là trong nhiệm vụ tuyên truyền, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Ngay từ đầu năm, UBND xã đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp tuyên truyền sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự qua hệ thống truyền thanh, băng rôn, khẩu hiệu, mạng xã hội và các buổi sinh hoạt cộng đồng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào độ tuổi, tiêu chuẩn, quyền lợi, thời gian tại ngũ, các chế độ chính sách sau xuất ngũ; đồng thời nhấn mạnh chế tài xử phạt nghiêm đối với các trường hợp trốn tránh. Đặc biệt, địa phương còn chú trọng vận động thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, con em cán bộ, đảng viên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa trong cộng đồng. Công tác phối hợp giữa các cơ quan quân sự, công an, tư pháp cũng được triển khai chặt chẽ trong khâu sơ tuyển, khám tuyển. Các cơ quan liên quan tiến hành phân loại rõ ràng đối tượng được tạm hoãn, miễn hoặc thuộc diện phải nhập ngũ; cập nhật danh sách thanh niên đủ điều kiện và tổ chức tuyên truyền đến tận thôn, tổ dân phố, từng hộ gia đình.

Nhờ cách làm khoa học, đồng bộ, xã Vĩnh Tường luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm chất lượng, công bằng, dân chủ, công khai và đúng luật. Kết quả này thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân trong việc xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Không chỉ riêng Vĩnh Tường, các địa phương khác trong tỉnh cũng đang tích cực triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền phong phú, sáng tạo nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của thanh niên. Trong các đợt cao điểm “mùa tuyển quân”, các đơn vị lồng ghép tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự với giáo dục truyền thống yêu nước, lịch sử đấu tranh anh hùng của dân tộc, giúp thế hệ trẻ thấm nhuần ý chí “sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc”.

Với mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn 3.041 công dân nhập ngũ năm 2026, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 (CHPTKV4) – Vĩnh Yên đã và đang tiếp tục siết chặt công tác phúc tra, nắm nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ được triển khai sâu sát tại các khu dân cư, trường học, doanh nghiệp... đảm bảo tính công bằng, khách quan. Quy trình xét duyệt tiêu chuẩn chính trị, khám sức khỏe được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc theo phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, hạn chế tối đa sai sót trong từng khâu.

Song song với đó, các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đặc biệt quan tâm đến chính sách hậu phương quân đội; tổ chức thăm hỏi, tặng quà tân binh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, biểu dương, khen thưởng thanh niên tình nguyện nhập ngũ; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự. Ngoài ra, công tác hướng nghiệp, hỗ trợ việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương cũng được chú trọng, từ đó giúp thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Đất nước.

Lê Minh