Tăng cường công tác kiểm sát thi hành án dân sự

Công tác kiểm sát thi hành dân sự (THADS) của Viện kiểm sát có vai trò rất quan trọng nhằm đảm bảo cho hoạt động THADS được thực hiện đúng quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án, người phải thi hành án, đảm bảo các quyết định, bản án của Tòa án được thi hành đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Thời gian qua, công tác kiểm sát THADS trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân được bảo vệ.

Tăng cường trách nhiệm, chủ động trong kiểm sát

Trung tuần tháng 10, Phòng THADS khu vực 3 tiến hành xác minh hiện trạng tài sản nhà đất của ông Phùng Hữu C tại thửa đất số 1045, tờ bản đồ số 27 thuộc khu 4, xã Bình Phú. Đoàn công tác đã trực tiếp làm việc với đương sự, xác minh thực tế hiện trạng nhà đất, tài sản và điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.

Qua xác minh, cơ quan THADS đã ghi nhận thông tin cụ thể về tình hình tài sản, khả năng thi hành nghĩa vụ của người phải thi hành án. Kiểm sát viên, Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 3 đã kiểm sát chặt chẽ toàn bộ quy trình, đảm bảo việc xác minh được thực hiện đúng quy định pháp luật, khách quan, đầyđủ và chính xác.

Việc kiểm sát hoạt động xác minh điều kiện thi hành án góp phần nâng cao hiệu quả công tác THADS, tránh tình trạng để các vụ việc tồn đọng, kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các đương sự.

Kiểm sát viên VKSND khu vực 3 và Phòng Thi hành án dân sự khu vực 3 làm việc với đương sự xác minh điều kiện thi hành án tại xã Bình Phú

Theo thống kê của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh, năm 2025, toàn tỉnh đã thụ lý tổng số 26.906 việc THADS với tổng giá trị gần 6.000 tỷ đồng. Trong đó, kiểm sát giải quyết 16.704 việc với số tiền thi hành xong trên 1.500 tỷ đồng nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài đã được tháo gỡ kịp thời nhờ sự vào cuộc quyết liệt của ngành kiểm sát.

VKSND 2 cấp đã kiểm sát 19.728 quyết định thi hành án, trực tiếp kiểm sát 68 cuộc tại Cơ quan THADS; phúc tra việc thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát 32 lượt; kiểm sát 1.456 việc kê biên tài sản, cưỡng chế, tiêu hủy vật chứng, đấu giá tài sản; trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án 820 việc; ban hành 7 yêu cầu Cơ quan THADS tự kiểm tra, cung cấp tài liệu, 2 yêu cầu Cơ quan THADS ra quyết định cưỡng chế, 1 yêu cầu ra quyết định thi hành án, 3 yêu cầu hoãn, tạm đình chỉ, xác minh điều kiện thi hành án và 4 yêu cầu Cơ quan Thi hành án các nội dung khác.

Ông Triệu Phúc Hiệp, Trưởng phòng 8 - VKSND tỉnh, cho biết: “Chúng tôi xác định công tác kiểm sát THADS là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Cán bộ kiểm sát không chỉ kiểm tra hồ sơ, mà còn trực tiếp tham gia, giám sát quá trình tổ chức thi hành để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh sai phạm.”

Hướng tới mục tiêu “không để vi phạm nhỏ thành sai phạm lớn”

Trong quá trình kiểm sát, VKSND các cấp đã ban hành ban hành 4 kháng nghị đối với Cơ quan THADS; 86 kiến nghị đối với Cơ quan THADS, Toà án, các cơ quan hữu quan yêu cầu khắc phục vi phạm. Nhiều trường hợp cưỡng chế thi hành án được kiểm sát chặt chẽ, đảm bảo đúng trình tự, an toàn và tuân thủ pháp luật.

Các kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát đều được chấp nhận, khắc phục. VKSND tỉnh đã ban hành 8 thông báo rút kinh nghiệm đối với các VKSND khu vực. Bên cạnh đó, VKSND tỉnh còn chú trọng công tác phối hợp liên ngành giữa Viện kiểm sát – Cơ quan thi hành án – Tòa án và chính quyền địa phương. Thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ, nhiều vụ việc phức tạp đã được thống nhất hướng xử lý, góp phần hạn chế tình trạng án tồn đọng, kéo dài.

VKSND khu vực 17 kiểm sát trực tiếp tại Phòng THADS khu vực 17

Trước yêu cầu cải cách tư pháp, VKSND tỉnh đã từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm sát thi hành án, đặc biệt là số hóa hồ sơ, tra cứu dữ liệu điện tử và quản lý tiến độ thi hành án.

Đồng chí Cao Viết Lực, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh cho biết: Để nâng cao chất lượng hiệu quả giải quyết việc THADS nói chung và giải quyết đối với từng việc THADS nói riêng, thời gian tới, ngành kiểm sát tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp kiểm sát, nâng cao chất lượng kháng nghị, kiến nghị, đồng thời tăng cường kiểm sát trực tiếp tại cơ sở. Mục tiêu là đảm bảo mọi bản án, quyết định của Tòa án được thi hành nghiêm túc, đúng pháp luật.

Theo đó, VKSND 2 cấp thường xuyên cập nhật văn bản pháp luật liên quan đến xác minh điều kiện thi hành án; về thời hạn xác minh như hết thời hạn tự nguyện THA, thời hạn xác minh đối với người chấp hành hình phạt tù, hoặc không xác minh được địa chỉ của người phải thi hành án...

Tăng cường sự phối hợp giữa Viện kiểm sát với các ngành, các cơ quan liên quan trong công tác THADS để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thi hành án. Thường xuyên tổng hợp các dạng vi phạm; áp dụng các biện pháp kiến nghị, yêu cầu để khắc phục những tồn tại thiếu sót.

Kiên quyết xử lý những vi phạm pháp luật trong việc phân loại việc thi hành án; thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm và thông báo những kinh nghiệm tốt để học tập, rút kinh nghiêm chung. tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm sát thi hành án, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên làm công tác kiểm sát THADS được đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Công tác kiểm sát THADS không chỉ là khâu quan trọng trong hoạt động tư pháp mà còn là thước đo hiệu quả của cải cách tư pháp ở địa phương. Những kết quả đạt được cho thấy, khi có sự chỉ đạo quyết liệt, phối hợp chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm cao, pháp luật sẽ thực sự đi vào cuộc sống – mang lại công lý và niềm tin cho nhân dân.

Đinh Thắng