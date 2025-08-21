Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Hai xe tải mất lái tại dốc Cun, may mắn không thiệt hại về người

Tối 20/8, tại dốc Cun, quốc lộ 6 địa phận phường Thống Nhất đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 2 xe tải bị hư hỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, xe tải biển kiểm soát 36H-001.28 lưu thông hướng Sơn La – Hà Nội bất ngờ mất lái, đâm vào taluy dương bên đường.

Hai xe tải mất lái tại dốc Cun, may mắn không thiệt hại về người

Lực lượng chức năng phân luồng đảm bảo giao thông sáng nay 21/8.

Cùng thời điểm, một xe tải chở rau, quả biển kiểm soát 28C-051.98 lưu thông chiều ngược lại cũng bị mất lái, lật ngửa giữa đường. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Sáng 21/8, cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, tổ chức phân luồng để đảm bảo giao thông thông suốt qua khu vực.

Nguyên nhân các vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Hai xe tải mất lái tại dốc Cun, may mắn không thiệt hại về người

Xe tải chở rau, quả bị lật ngửa.

Dốc Cun là đoạn đường có nhiều khúc cua gấp, độ dốc lớn, hiện đang được cải tạo, nâng cấp để giảm thiểu nguy cơ tai nạn. Tuy nhiên, thời gian qua, khu vực này xảy ra nhiều vụ tai nạn, chủ yếu do người điều khiển phương tiện chủ quan, chạy tốc độ cao dẫn đến mất lái, va chạm.

Lê Chung


Lê Chung

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thống Nhất Xe tải mất lái Tai nạn giao thông Hư hỏng nặng May mắn Lực lượng chức năng Khắc phục hậu quả Quốc lộ Nguy cơ tai nạn Điều tra làm rõ
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Tiếng chuông bình yên” nơi xứ đạo

“Tiếng chuông bình yên” nơi xứ đạo
2025-08-22 13:32:00

baophutho.vn Mỗi tối, khi kim đồng hồ chỉ 22h30’, tiếng chuông từ nhà thờ giáo họ Đồi Cả và giáo họ Đồi Sỳ xã Nhân Nghĩa, tỉnh Phú Thọ lại ngân vang. Không...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long