Hai xe tải mất lái tại dốc Cun, may mắn không thiệt hại về người

Tối 20/8, tại dốc Cun, quốc lộ 6 địa phận phường Thống Nhất đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 2 xe tải bị hư hỏng nặng.
Theo thông tin ban đầu, xe tải biển kiểm soát 36H-001.28 lưu thông hướng Sơn La – Hà Nội bất ngờ mất lái, đâm vào taluy dương bên đường.
Lực lượng chức năng phân luồng đảm bảo giao thông sáng nay 21/8.
Cùng thời điểm, một xe tải chở rau, quả biển kiểm soát 28C-051.98 lưu thông chiều ngược lại cũng bị mất lái, lật ngửa giữa đường. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.
Sáng 21/8, cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, tổ chức phân luồng để đảm bảo giao thông thông suốt qua khu vực.
Nguyên nhân các vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.
Xe tải chở rau, quả bị lật ngửa.
Dốc Cun là đoạn đường có nhiều khúc cua gấp, độ dốc lớn, hiện đang được cải tạo, nâng cấp để giảm thiểu nguy cơ tai nạn. Tuy nhiên, thời gian qua, khu vực này xảy ra nhiều vụ tai nạn, chủ yếu do người điều khiển phương tiện chủ quan, chạy tốc độ cao dẫn đến mất lái, va chạm.
Lê Chung
