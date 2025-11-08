Hàm Rồng - điểm đến hấp dẫn du khách

Mảnh đất Hàm Rồng (tỉnh Thanh Hóa) không chỉ là địa danh đã đi vào lịch sử chói lọi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, mà nơi đây còn có thắng cảnh thiên nhiên kỳ thú với quần thể di tích lịch sử - văn hóa, sông, núi, hang động kích thích du khách tham quan, khám phá.

Học sinh tham quan, trải nghiệm tại trận địa Đồi C4 thuộc Khu Di tích lịch sử - văn hóa Hàm Rồng

Một điểm tham quan, trải nghiệm ở phường Hàm Rồng đang thu hút khá đông du khách và học sinh là Khu Di tích lịch sử - văn hóa Hàm Rồng - nơi còn lưu giữ những địa danh lịch sử gắn liền với chiến thắng Hàm Rồng như đồi Quyết Thắng (núi Cánh Tiên), trận địa pháo Đồi C4, cầu Hàm Rồng, khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đê Nam Sông Mã, quảng trường Hàm Rồng, thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng, đền thờ các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ, làng cổ Đông Sơn... Mỗi địa danh được ví như những hiện vật sống, ghi lại chiến công lừng lẫy, hiển hách của quân và dân Thanh Hóa, trong đó nổi bật nhất là cầu Hàm Rồng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cầu Hàm Rồng chính là trọng điểm đánh phá ác liệt của giặc Mỹ nhằm cắt đứt tuyến giao thông huyết mạch, ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Đặc biệt, trong 2 ngày mùng 3 và 4/4/1965, giặc Mỹ huy động 454 lượt máy bay ồ ạt ném hàng nghìn tấn bom đạn xuống khu vực Nam Ngạn - Hàm Rồng. Cũng trong 2 ngày chiến đấu, quân và dân Hàm Rồng đã bắn rơi 47 máy bay Mỹ, bắt sống nhiều giặc lái bảo vệ an toàn cây cầu...

Rời cầu Hàm Rồng, du khách có thể đến tham quan, trải nghiệm tại trận địa Đồi C4 nằm trên ngọn núi Rồng. Trong thời gian từ năm 1965 đến năm 1973 trên Đồi C4 đã diễn ra những trận chiến đấu ác liệt của các chiến sĩ Đại đội 4 thuộc Trung đoàn 228 nhằm tiêu diệt máy bay của đế quốc Mỹ dội bom xuống cầu Hàm Rồng. Với mong muốn giáo dục lòng yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng anh hùng, khơi dậy và phát huy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước; đồng thời giáo dục thế hệ trẻ, phát huy truyền thống trong học tập, sáng tạo trong lao động, Ban Quản lý di tích lịch sử - văn hóa Hàm Rồng đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng như “Theo bước chân lịch sử - Hào khí đồi C4”...

Khi đến với phường Hàm Rồng, du khách cũng không thể bỏ lỡ việc tham quan, khám phá làng cổ Đông Sơn - một ngôi làng còn mang đậm nét văn hóa truyền thống lâu đời của làng quê Việt Nam. Trong làng hiện còn lưu giữ nhiều di tích lịch sử - văn hóa như đình, đền, chùa, miếu, giếng cổ... Bên cạnh đó, người dân trong làng từ xa xưa đã có truyền thống đoàn kết nên các cụ cao niên trong làng đã đặt tên cho 4 xóm là Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng dọc theo từ phía Nam đến phía Bắc của làng. Đi dọc theo các ngõ, du khách sẽ được khám phá những ngôi nhà cổ có tuổi đời hàng trăm năm được người dân gìn giữ khá nguyên vẹn. Hàng năm, nhằm thu hút du khách tới tham quan và cũng là để quảng bá rộng rãi nét độc đáo của làng cổ đến du khách, phường Hàm Rồng đều tổ chức hoạt động “Tết xưa làng cổ” với nhiều hoạt động như tổ chức phiên chợ tết xưa của người Việt truyền thống với những gian hàng được trang trí đẹp mắt, đậm sắc màu, giới thiệu các đặc sản địa phương mang đậm không khí tết cổ truyền.

Hàm Rồng không chỉ là một vùng đất sơn thủy hữu tình, mà còn là vùng đất thiêng liêng gắn liền với bao thăng trầm của dân tộc. Đây là tiềm năng để phường phát triển đa dạng các loại hình du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương.

Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Hàm Rồng Lê Thị Minh Tâm cho biết: "Phường đang xây dựng 2 sản phẩm du lịch thế mạnh là phát huy giá trị làng cổ Đông Sơn và phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với khôi phục và phát huy các giá trị văn hóa - lịch sử, danh lam thắng cảnh tiêu biểu trên địa bàn. Xây dựng, kết nối các điểm du lịch trên địa bàn nhằm tạo thành điểm đến hấp dẫn du khách. Tập trung đầu tư phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch nhằm thu hút ngày càng nhiều du khách đến với địa phương".

