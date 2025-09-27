Hân hoan chào mừng Đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I sắp diễn ra. Trong không khí hân hoan đón chào Đại hội, với niềm tin và kỳ vọng lớn, trên khắp các địa phương toàn tỉnh, các phong trào thi đua được đẩy mạnh, nhiều hoạt động thiết thực hướng về Đại hội đã được triển khai trong thời gian qua, tạo nên khí thế tưng bừng của ngày hội lớn trên quê hương Đất Tổ...

Về Hy Cương những ngày này, không khí chào mừng Đại hội rộn ràng khắp các ngõ xóm và các tuyến đường lớn. Cả hệ thống chính trị của xã đang tất bật với những phần việc cụ thể với mong muốn mang đến không khí tưng bừng nhất hướng về ngày hội lớn. Hàng trăm pano, băng rôn, hồng kỳ được treo trên các tuyến đường, địa điểm trung tâm của xã.

Tại các khu dân cư, không khí cũng rộn ràng hẳn lên với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TD- TT. Thông tin từ Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công của xã, công tác tuyên truyền trực quan tạo không khí hân hoan trên địa bàn đã được đẩy mạnh. Hiện, toàn bộ cờ, hồng kỳ, pano đã được lắp đặt hoàn thiện.

Không khí chào mừng Đại hội rộn rã trên khắp các tuyến đường của xã Hy Cương

Trung tâm xã Hy Cương được tăng cường các hình thức tuyên truyền trực quan với nhiều cờ, pano và khẩu hiệu

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hy Cương- Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền về Đại hội được xã đẩy mạnh trong thời gian qua, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần I, nhiệm kỳ 2025- 2030, quyết tâm đưa nghị quyết của Đại hội nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Tại xã Bản Nguyên, công tác tuyên truyền trực quan cũng được tăng cường. Hiện tất cả các tuyến đường, khu dân cư...mầu đỏ của hồng kỳ, pano, khẩu hiệu đang rực rỡ không khí chào mừng Đại hội.

Trước đó, Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chi bộ trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền trực quan tại các tuyến đường trung tâm, các khu vực liên xã, cụm công nghiệp đồng thời khuyến khích cán bộ, đảng viên và người dân cùng đồng loạt thay khung Avatar trên các tài khoản mạng xã hội để chào mừng Đại hội và lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tuyên truyền trực quan trên địa bàn xã Bản Nguyên được tăng cường với nhiều cờ, khẩu hiệu và các cụm pano ở trung tâm xã và các tuyến đường lớn trên địa bàn.

Xã Hiền Quan những ngày hướng về Đại hội, không khí rộn ràng khắp các đường làng, ngõ xóm. Đường làng rực bóng hồng kỳ và băng rôn, khẩu hiệu, không khí hân hoan trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Chí Thắng nhấn mạnh: Hướng về đại hội là nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Hiền Quan đã có nhiều việc làm ý nghĩa, phong trào thi đua thiết thực để chào mừng Đại hội với niềm tin và kỳ vọng lớn vào thay đổi trong quyết sách lớn, để không chỉ Hiền Quan mà cả tỉnh cùng tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc với tâm thế và tư thế tự tin nhất.

Những tuyến phố lớn trên địa bàn phường Việt Trì đã rực rỡ cờ hoa, tạo không khí hân hoan đón chào ngày hội lớn của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ.

Trong không khí hân hoan chào mừng Đại hội với nhiều kỳ vọng, đảng viên Nguyễn Thị Trào, người có gần 40 năm tuổi Đảng, sinh hoạt tại chi bộ khu 7, phường Việt Trì chia sẻ: Tôi đã nói các cháu kiểm tra lại tivi để còn xem trực tiếp Đại hội do Báo và PTTH Phú Thọ tường thuật. Bên cạnh đó, nhắc nhở hàng xóm cùng treo cờ Đảng để chào mừng. Là đảng viên hưu trí nhưng việc theo dõi các thông tin thời sự, chính trị trên Báo và PTTH luôn là việc được chúng tôi ưu tiên hàng đầu.

“ 5 năm mới có một kỳ Đại hội, đây còn là Đại hội đầu tiên của tỉnh sau sáp nhập nên đảng viên chúng tôi rất muốn theo dõi liên tục để nắm tinh thần đại hội và các quyết sách mà tỉnh sẽ đưa ra trong nhiệm kỳ này....”- Đảng viên Nguyễn Thị Trào cho biết thêm.

Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh- Nơi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đang rực rỡ cờ hoa và không khí tích cực chuẩn bị những phần việc cuối cùng để Đại hội diễn ra vào ngày 29-30/9

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I bằng những việc làm ý nghĩa, thiết thực không chỉ là trách nhiệm tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân mà còn là nhiệm vụ của mỗi cấp ủy đảng, chính quyền trong toàn tỉnh những ngày này.

Lan tỏa không khí chào mừng Đại hội từ chính mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân chính là cách thiết thực nhất để thể hiện quyết tâm của tỉnh với mục tiêu sớm đưa Phú Thọ bước vào kỷ nguyên mới- Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với những quyết sách đột phá, sáng tạo cho một tương lai tươi sáng hơn.

Minh Tự