Hân hoan hướng về ngày hội lớn

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước sắp chính thức diễn ra. Hướng về ngày hội lớn, công tác tuyên truyền tại các địa phương trong tỉnh đang được triển khai đồng bộ, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Những ngày này, từ miền núi đến đô thị, từ nông thôn đến trung tâm hành chính của tỉnh, đâu đâu cũng rực rỡ sắc cờ đỏ, sao vàng, cờ Đảng tung bay trên các tuyến đường, khu dân cư, cơ quan, công sở. Không khí hướng về Đại hội XIV của Đảng lan tỏa sâu rộng, thể hiện niềm tin, lòng tự hào và sự kỳ vọng của Nhân dân vào chặng đường phát triển mới của đất nước.

Tại xã Nật Sơn, không khí chào mừng Đại hội được thể hiện sinh động, cụ thể. Các tuyến đường trục chính, khu dân cư, trụ sở cơ quan đều được chỉnh trang sạch đẹp, trang hoàng cờ Tổ quốc. Điểm nhấn là chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia.

Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu tại đêm giao lưu văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV tại xã Nật Sơn.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ - Trưởng phòng Văn hóa xã Nật Sơn cho biết: "Chào mừng Đại hội XIV của Đảng, xã dự kiến tổ chức 6 đêm giao lưu văn nghệ. Đến nay, đã tổ chức 2 đêm giao lưu văn nghệ tại xóm Khăm và Trường TH&THCS Thượng Bì. Các chương trình được dàn dựng công phu với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu đất nước và quê hương Nật Sơn. Điểm nhấn là vừa biểu diễn văn nghệ, vừa tuyên truyền kết quả thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; ý nghĩa, mục đích Đại hội XIV của Đảng, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo không khí thi đua sôi nổi chào đón năm mới với quyết tâm, khí thế mới".

Cùng với tuyên truyền trực quan, xã đẩy mạnh tuyên truyền trên nền tảng số thông qua Trang thông tin điện tử và các Fanpage như “Nật Sơn đổi mới”, “Đoàn xã Nật Sơn”, “Công an xã Nật Sơn tỉnh Phú Thọ”... 100% gia đình, cơ quan, công sở treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng; các tuyến đường giao thông cũng được tổng vệ sinh, treo cờ Đảng và cờ Tổ quốc.

Không chỉ ở Nật Sơn, tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội XIV của Đảng được triển khai đồng loạt, bài bản. Toàn tỉnh đã hoàn thành việc căng treo băng-rôn, khẩu hiệu trên các tuyến đường trung tâm; trang trí pa-nô, cụm biểu trưng tại Quảng trường Hùng Vương, khu vực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các địa điểm công cộng. Hệ thống cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên các trục đường chính được thay mới, bảo đảm trang trọng, đúng quy định.

Cùng với tuyên truyền trực quan, công tác tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội được đẩy mạnh, nhất là trong lực lượng đoàn viên thanh niên. Tỉnh đoàn triển khai đa dạng hình thức tuyên truyền thông qua sinh hoạt chi đoàn, hội nghị, tọa đàm, diễn đàn thanh niên; bản tin, pa-nô, áp-phích tại trụ sở và khu vực công cộng, các kênh Fanpage, Zalo, TikTok... nhằm lan tỏa thông tin chính thống, tích cực về Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Trung Đức - Bí thư Đoàn xã Yên Lạc cho biết: "Đoàn xã hiện có 1.492 đoàn viên, sinh hoạt tại 41 cơ sở Đoàn và chi đoàn trực thuộc. Việc tuyên truyền trên mạng xã hội mang lại hiệu quả nhanh, rộng khắp. Trong đợt cao điểm tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Đoàn xã đã tăng cường các bài viết tập trung tuyên truyền sâu rộng về tầm vóc, vai trò đặc biệt quan trọng của Đại hội. Những thành tựu to lớn của đất nước sau 40 năm đổi mới; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030. Đồng thời, vận động đoàn viên thanh niên tham gia các công trình, phần việc chào mừng Đại hội, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ. Nhiều đoàn viên đã đồng loạt thay avatar chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Phát huy vai trò là cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh, Báo và phát thanh truyền hình Phú Thọ đã xây dựng kế hoạch và triển khai các tuyến tin, bài, chương trình tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng bài bản, khoa học, trách nhiệm, sáng tạo. Sử dụng đồng thời nhiều loại hình báo chí, thể loại, ngôn ngữ để tăng khả năng tiếp cận các nhóm công chúng. Đối với địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, các chương trình bằng tiếng dân tộc được tăng cường, giúp người dân được tiếp cận dễ dàng, đầy đủ, toàn diện thông tin về Đại hội.

Cán bộ xã Thung Nai nắm bắt tình hình chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV trên Báo Phú Thọ

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đời sống chính trị của đất nước, thu hút sự quan tâm sâu rộng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng quốc tế.

Với cách làm sáng tạo, đồng bộ và hiệu quả, công tác tuyên truyền của tỉnh đang góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động, củng cố niềm tin của Nhân dân, hướng tới tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng.

Dương Liễu