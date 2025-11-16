Hân hoan vui hội đoàn kết

Những ngày này, không khí rộn ràng của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKTDT) lan tỏa khắp các khu dân cư. Đây là dịp để tình làng, nghĩa xóm thêm bền chặt, thắm tình đoàn kết, tạo động lực cho Nhân dân chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Tuyến đường trục chính khu 7, xã Dân Chủ được trang trí cờ hoa rực rỡ

Ngày hội ĐĐKTDT là dịp để nhìn lại sau 1 năm chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới. Có mặt tại Khu 7, xã Dân Chủ những ngày đầu tháng 11, chúng tôi cảm nhận được niềm vui, hân hoan của ngày hội. Con đường trục chính của khu đã được trang hoàng cờ, hoa rực rỡ ngay từ những ngày cuối tháng 10, bà con đã tích cực dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm như lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi của nhân dân trong khu...

Ông Bùi Việt Hùng - Trưởng ban Công tác mặt trận khu 7 cho biết: Toàn khu hiện có 164 hộ, 617 nhân khẩu, trong đó hơn 370 người trong độ tuổi lao động, chi bộ có 13 đảng viên. Trong không khí sôi nổi, ấm áp, thắm tình làng nghĩa xóm, cán bộ, đảng viên và Nhân dân khu 7 đã cùng đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.

Năm 2025, Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã tích cực tuyên truyền vận động bà con Nhân dân thực hiện, chủ động phát triển các mô hình kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đưa cây, con giống mới năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, tăng năng suất sản lượng cây trồng vật nuôi.

Nhờ sự nỗ lực sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển dịch vụ, thu nhập bình quân trong khu ước đạt 45 triệu đồng/người/năm. Khu không còn hộ nghèo, tỷ lệ hộ khá và giàu chiếm hơn 46%. Khu dân cư thường xuyên củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả các tổ chức tự quản, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Các tiết mục văn nghệ là một phần quan trọng của Ngày hội Đại đoàn kết giúp gắn kết tình cảm của bà con nhân dân.

Cùng chung niềm vui ngày hội ĐĐKTDT, nhân dân Khu Thành Công, phường Thanh Miếu cũng đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật, văn hóa, văn nghệ, thể thao trong ngày hội đại đoàn kết như bóng chuyền hơi, Pickleball; các tiết mục văn nghệ, dân vũ, dưỡng sinh, múa sạp.

Đặc biệt, năm nào khu Thanh Công cũng tổ chức các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố, bịt mắt bắt vịt và bữa cơm đại đoàn kết... để nhân dân trong khu đều được tham gia ngày hội.

Bà Chu Thị Lương – người dân khu Thành Công phấn khởi chia sẻ: Tôi rất vui khi được cùng mọi người tham gia biểu diễn tiết mục múa sạp... Chúng tôi đã luyện tập gần một tháng, mỗi điệu múa, mỗi lời ca ngợi quê hương, đất nước không chỉ là niềm vui văn nghệ, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó của người dân. Khi vẫn còn đủ sức khỏe tham gia, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của bà con, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc...

Trụ sở UBND xã Dân Chủ được trang trí cờ hoa rực rỡ hân hoan chào mừng ngày hội Đại đoàn kết

Từ các cháu thiếu nhi, hội viên phụ nữ, Cựu chiến binh, đoàn thanh niên, người cao tuổi cùng tham gia, tạo nên không khí tươi vui, phấn khởi. Ai cũng tạm gác công việc thường ngày để cùng góp sức, chuẩn bị cho ngày hội quan trọng. Khu Thành Công hiện có 447 hộ với gần 1.800 nhân khẩu. Năm 2025, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 98%, khu không còn hộ nghèo.

Được chọn là khu tổ chức ngày hội điểm của phường, người dân trong khu ai cũng phấn khởi, háo hức. Ngày hội không chỉ tạo không khí vui tươi, đầm ấm mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, đồng thuận và nâng cao đời sống người dân, hướng tới các phong trào thi đua của tỉnh.

Trò chơi “Bịt mắt bắt vịt” luôn được đông đảo bà con nhân dân trong khu Thành Công, phường Thanh Miếu tham gia, cổ vũ.

Ông Đỗ Xuân Hải – Trưởng khu Thành Công, phường Thanh Miếu chia sẻ: Năm nào cũng vậy, Ngày hội ĐĐKTDT tại khu Thành Công luôn được chuẩn bị tổ chức chu đáo, nhiều hoạt động sôi nổi, tạo không khí hân hoan, phấn khởi cho bà con nhân dân. Đây là dịp nhân dân trong khu gặp gỡ, chia sẻ về kinh nghiệm phát triển kinh tế, cùng vui chơi, múa hát, tham gia các trò chơi dân gian nhằm gắn kết cộng đồng, động viên tinh thần quyết tâm xây dựng bản ngày càng đổi mới.

Theo kế hoạch, tất cả các khu dân cư thuộc 148 xã, phường trong tỉnh sẽ tổ chức Ngày hội ĐĐKTDT từ ngày 1/11 đến 18/11/2025. Ngày hội nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động an sinh xã hội, đồng thời là dịp để cộng đồng dân cư cùng nhìn lại kết quả xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trong thời gian diễn ra ngày hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cũng đã phối hợp trao quà tặng các hộ nghèo, cận nghèo, giúp người dân có một ngày hội ấm áp, nghĩa tình.

Ngày hội ĐĐKTDT không chỉ nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả hệ thống chính trị, gắn kết tình làng nghĩa xóm, tăng cường sự đồng thuận và gần gũi giữa Nhân dân với chính quyền. Ngày hội còn tạo không khí thi đua sôi nổi, khích lệ người dân tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các hoạt động an sinh xã hội, đồng thời hướng tới chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI.

Ngày hội ĐĐKTDT trở thành sự kiện quan trọng, vừa nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, vừa góp phần phát huy truyền thống đoàn kết, tạo nền tảng vững chắc đưa tỉnh phát triển toàn diện, bền vững.

Mộc Lâm