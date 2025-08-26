Từ chàng trai đam mê thiết kế đến Giám đốc công ty nội thất 5M:

Hành trình khởi nghiệp của Đinh Tiến Cương

Xuất phát từ niềm đam mê cháy bỏng với thiết kế đồ họa và mong muốn kiến tạo một sự nghiệp riêng, anh Đinh Tiến Cương, xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ đã dấn thân vào con đường khởi nghiệp đầy thách thức. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh đã ấp ủ ước mơ về việc sáng tạo và cung cấp ra thị trường những sản phẩm nội thất gỗ công nghiệp chất lượng cao. Giờ đây, sau nhiều năm nỗ lực không ngừng, Đinh Tiến Cương đã gặt hái được những thành công đáng tự hào trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Công ty Cổ phần hoàn thiện nội thất 5M xây dựng hệ thống nhà xưởng, trang bị máy móc hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Sau khi tốt nghiệp và làm việc tại một số doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, anh Cương đã tích lũy được những kinh nghiệm quý báu. Với niềm đam mê thiết kế sẵn có, năm 2021, anh mạnh dạn thành lập Công ty Cổ phần hoàn thiện nội thất 5M, chuyên sản xuất và cung ứng các sản phẩm đồ gỗ nội thất, đồ gia dụng do chính anh thiết kế.

Nhờ sự động viên của gia đình, anh đã đầu tư xây dựng hệ thống nhà xưởng, trang bị máy móc hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm. Đến nay, công ty đã có hơn 10 công nhân với công việc và mức lương ổn định, tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Khẳng định thương hiệu bằng chất lượng và sự tận tâm

Điểm khác biệt của Nội thất 5M nằm ở việc cung cấp giải pháp trọn gói, từ khâu thiết kế đến thi công hoàn thiện, đảm bảo mỗi sản phẩm đều hướng tới giá trị thẩm mỹ và công năng sử dụng cao nhất.

Anh Cương và đội ngũ luôn lắng nghe ý tưởng, nhu cầu của khách hàng để cùng họ kiến tạo nên không gian sống lý tưởng. “Chúng tôi tin rằng một không gian đẹp được tạo nên bởi sự tinh tế và hài hòa, mang đến cho khách hàng sự thoải mái, tiện nghi, và thể hiện rõ phong cách sống riêng của họ,” anh Cương chia sẻ.

Với phương châm “Hoàn thiện trên từng bước tiến” và tiêu chí “luôn hướng tới khách hàng”, Nội thất 5M không ngừng cải tiến sản phẩm và dịch vụ. Anh Cương cho biết: “Lợi thế của chúng tôi là cung cấp dịch vụ trọn gói từ khâu thiết kế đến thi công, hoàn thiện sản xuất nội thất. Khách hàng sẽ được sở hữu sản phẩm đúng theo sở thích, phong cách riêng, kích thước và mẫu mã của mình.”

Đến nay, công ty đã có hơn 10 công nhân với công việc và mức lương ổn định, tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Sự tận tâm và chuyên nghiệp của anh Cương đã nhận được sự tin tưởng cao từ khách hàng. Chị Nguyễn Thị Hồng xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ cho biết: “Khi sử dụng sản phẩm của 5M, gia đình tôi rất yên tâm và tin tưởng về chất lượng cũng như mẫu mã. Cách phục vụ tận tình, chuyên nghiệp từ khâu thiết kế đến thi công đã mang đến cho gia đình tôi một không gian sống ấm cúng, tiện nghi. Tôi tin rằng anh Cương và công ty sẽ ngày càng phát triển hơn nữa.”

Anh Trịnh Văn Thu, một trong những cộng sự của anh Cương cũng dành lời khen ngợi: “Anh Cương tuy trẻ tuổi nhưng rất năng động. Khi làm việc tại đây, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều, từ chuyên môn đến sự yêu nghề. Đây là một môi trường làm việc phù hợp, cho phép tôi phát huy tối đa khả năng của bản thân.”

Lan tỏa cảm hứng khởi nghiệp

Ngoài việc tập trung phát triển kinh doanh, anh Cương còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Việc đầu tư hệ thống máy cắt, mài và tạo hình bán tự động với hệ điều hành thông minh đã hỗ trợ đắc lực cho đội ngũ trong việc tạo ra những sản phẩm chất lượng cao. “Ứng dụng công nghệ không chỉ giúp nâng cao năng suất mà còn đảm bảo độ chính xác, mang đến những sản phẩm hoàn hảo nhất cho người tiêu dùng,” anh Cương nói.

Chị Nguyễn Thị Hồng, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ cho biết: Khi sử dụng sản phẩm của 5M, gia đình chị rất yên tâm và tin tưởng về chất lượng cũng như mẫu mã.

Dù là một doanh nghiệp trẻ, mới thành lập và còn gặp nhiều khó khăn, nhưng anh Cương luôn xác định sẽ nỗ lực vượt qua. Anh mong muốn những mô hình khởi nghiệp như mình sẽ nhận được sự hỗ trợ về vốn từ các chương trình của Đoàn Thanh niên, Hội Doanh nhân trẻ, để có thêm cơ hội phát triển.

Với niềm đam mê, tâm huyết và tinh thần sáng tạo không ngừng, Đinh Tiến Cương đã và đang xây dựng một thương hiệu nội thất uy tín, chất lượng. Hành trình khởi nghiệp của anh không chỉ tạo ra những sản phẩm đẹp, tiện ích mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều bạn trẻ khác dám theo đuổi ước mơ của mình.

Ngọc Thắng