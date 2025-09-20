Thổ Tang:

Hành trình từ “Làng Giang” đến trung tâm kinh tế

Với biệt danh “Kẻ Giang” và câu nói truyền miệng “Phi thương bất phú”, xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ từ lâu đã nổi tiếng là đất kinh doanh, buôn bán. Từ một làng nghề trồng dâu nuôi tằm, buôn bán vải lụa, Thổ Tang đã vươn mình trở thành một trung tâm thu mua, phân phối hàng hóa sầm uất bậc nhất các tỉnh phía Bắc. Nơi đây không chỉ là điểm giao thương của đủ loại sản phẩm, mà còn là nơi hội tụ của sự năng động, nhạy bén và ý chí tự lực, tự cường của người dân.

Xã Thổ Tang sầm uất với những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát

Sức bật từ truyền thống và những lợi thế mới

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, Thổ Tang đang sở hữu những lợi thế đặc biệt. Hệ thống giao thông thuận lợi, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, cùng với môi trường kinh doanh không ngừng được cải thiện, tạo ra động lực mạnh mẽ cho sự phát triển. Đặc biệt, việc sáp nhập các xã nhỏ thành một xã lớn đã mở ra không gian và dư địa phát triển mới, tạo tiền đề vững chắc cho Thổ Tang bứt phá trong tương lai.

Nhận thức rõ những cơ hội và thách thức, Đảng bộ xã Thổ Tang đã đề ra Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 với mục tiêu tổng quát là phát huy đoàn kết, dân chủ, đổi mới, kỷ cương; tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ chức thực hiện tốt các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, xã sẽ tập trung thu hút đầu tư, đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực, quản lý và bảo vệ tài nguyên, môi trường, phát triển toàn diện văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Thổ Tang có không khí buôn bán, kinh doanh tấp nập, hối hả dường như không bao giờ ngơi nghỉ

Khát vọng bứt phá với những mục tiêu đột phá

Nghị quyết cũng đặt ra 16 chỉ tiêu cụ thể, trong đó 14 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, môi trường và 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đáng chú ý, các chỉ tiêu này đều mang tính đột phá, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Thổ Tang: Đến năm 2030, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 70 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 3.560 tỷ đồng; phấn đấu đến năm 2030, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn đạt 376, với 50 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể được chuyển đổi thành doanh nghiệp; tỷ lệ cán bộ, công chức được bồi dưỡng kỹ năng số đạt 98%.

Tỷ lệ hồ sơ TTHC xử lý trực tuyến toàn trình đạt 98%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 83%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 0,4%. Phấn đấu 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; 98% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý. 100% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn.

Tỷ lệ hồ sơ TTHC xử lý trực tuyến toàn trình đạt 98%

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Đảng bộ xã đã xác định các nhiệm vụ và khâu đột phá chiến lược. Trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; xây dựng chính quyền và đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu mới. Bên cạnh đó là việc rà soát và xây dựng hệ thống quy hoạch xã Thổ Tang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Đàm Hữu Khanh, Bí thư Đảng ủy xã Thổ Tang, khẳng định: "Chúng tôi sẽ tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả” gắn với cơ cấu lại và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín. Đồng thời, tăng cường củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên”.

Hướng tới phát triển toàn diện và bền vững

Thổ Tang hôm nay, không khí buôn bán, kinh doanh tấp nập, hối hả dường như không bao giờ ngơi nghỉ. Các kho hàng chất đầy, những chuyến xe tải tấp nập ra vào, vận chuyển hàng hóa đi khắp các vùng miền. Sự năng động, nhạy bén của người Thổ Tang đã trở thành một “thương hiệu” độc đáo, được truyền từ đời này sang đời khác. Như lời ông Khổng Đình Trường, Chủ tịch UBND xã Thổ Tang, chia sẻ: “Người dân Thổ Tang rất nhạy bén, nắm bắt giá cả thị trường nhanh, các mặt hàng ở từng vùng khác nhau được cập nhật liên tục theo từng phút, từng giờ”.

Xã Thổ Tang luôn tấp nập những chuyến xe tải ra vào, vận chuyển hàng hóa đi khắp các vùng miền

Không chỉ dừng lại ở buôn bán truyền thống, Thổ Tang đang hướng tới một mô hình phát triển toàn diện hơn. Kinh tế nông nghiệp được chuyển đổi theo hướng hàng hóa, chất lượng cao, ứng dụng công nghệ để tạo lập chuỗi giá trị bền vững. Công nghiệp - Xây dựng được đầu tư có trọng điểm. Đặc biệt, kinh tế tư nhân được xác định là động lực quan trọng, là lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Với truyền thống kinh doanh độc đáo và những định hướng phát triển rõ ràng, Thổ Tang đang đứng trước một giai đoạn phát triển đầy hứa hẹn. Nơi đây không chỉ là một trung tâm kinh tế sầm uất mà còn là biểu tượng của ý chí vươn lên, của sự năng động, sáng tạo và khát vọng đổi mới không ngừng.

Ngọc Thắng