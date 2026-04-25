Hào khí Việt trên sóng nước hồ Công viên Văn Lang

Giữa sóng nước hồ Công viên Văn Lang, những nhịp chèo dồn dập hòa cùng tiếng trống giục rộn rã, tạo nên bản hòa tấu hào hùng của sức mạnh và ý chí. Giải bơi chải tỉnh Phú Thọ năm Bính Ngọ 2026 không chỉ là cuộc đua tài quyết liệt giữa các đội chải, mà còn là nơi hội tụ của tinh thần đoàn kết “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”. Mỗi chiếc chải lao vun vút trên mặt nước là biểu tượng cho sự đồng lòng, tinh thần thượng võ của người dân Đất Tổ được khơi dậy mạnh mẽ, viết tiếp bài ca về truyền thống văn hóa đặc sắc của cha ông trong nhịp sống hôm nay.
Toàn cảnh không gian lễ hội nhìn từ trên cao, nơi sân khấu phía Nam Công viên Văn Lang trở thành tâm điểm hội tụ của hàng nghìn người dân và du khách.
Khu vực bến đậu tấp nập với những chiếc chải rồng rực rỡ.
Hồ hởi bước vào thi đấu.
Những gương mặt rạng ngời sự quyết tâm.
Sau hiệu lệnh của trọng tài, những chiếc chải xuất phát hướng ra giữa lòng hồ, bắt đầu cuộc rượt đuổi ngoạn mục.
Bứt tốc.
Những nhịp chèo dồn dập được bắt trọn từ góc cao, lột tả sự kịch tính khi các đội bắt đầu bám đuổi sát nút trên đường đua xanh.
Sự tương phản giữa những tòa nhà cao tầng và nhịp chèo truyền thống, khẳng định sức sống bền bỉ của văn hóa Đất Tổ giữa dòng chảy thời gian.
Về đích trong sắc cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh.
Người dân hào hứng theo dõi và cổ vũ nhiệt tình.
Niềm vui vỡ òa từ phía khán giả theo dõi.
Lê Hoàng
