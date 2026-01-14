Hạt nhân lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục

Với cách làm bài bản, sáng tạo và quyết liệt, năm 2025, Chi bộ Trường THPT Tam Nông đã được Đảng bộ xã Tam Nông đánh giá, xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khẳng định vai trò hạt nhân chính trị trong nhà trường.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên nhà trường luôn tận tuỵ, trách nhiệm, hết lòng vì học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Chi bộ Trường THPT Tam Nông hiện có 56 đảng viên, chiếm 80% tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên. Hằng năm, ngay từ đầu năm, Chi bộ xác định rõ phương châm lãnh đạo: Xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; lấy chất lượng giáo dục làm thước đo hiệu quả lãnh đạo.

Trên cơ sở quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và nhiệm vụ năm học, Chi bộ ban hành nghị quyết hằng tháng với nội dung cụ thể, rõ trọng tâm, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện, bảo đảm “nói đi đôi với làm”.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Chi bộ tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Chi bộ phân công các đồng chí chi ủy viên, đảng viên giữ vai trò nòng cốt ở các tổ chuyên môn trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục; đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Nhờ đó, nền nếp dạy học được giữ vững, chất lượng giáo dục toàn diện không ngừng nâng cao. Năm học 2024-2025, 99,0% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt; không có học sinh vi phạm pháp luật; tỷ lệ học sinh có học lực khá, tốt đạt trên 94%. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định.

Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2024-2025, nhà trường có 63/63 học sinh dự thi đều đạt giải, xếp thứ Nhất toàn đoàn toàn tỉnh. Phong trào nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh được đẩy mạnh, với 2 dự án dự thi cấp tỉnh, đạt 1 giải Nhì và 1 giải Ba.

Ngoài ra, Chi bộ đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, coi đây là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục. Chi ủy chỉ đạo Ban Giám hiệu tạo điều kiện cho 100% giáo viên tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn; đẩy mạnh sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; khuyến khích viết sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học. Trong năm học 2024-2025, 100% cán bộ, giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm, trong đó có 6 đề tài khoa học cấp ngành.

Từ sự lãnh đạo đó, nhiều đảng viên đã thực sự trở thành những hạt nhân tiêu biểu, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và đổi mới trong nhà trường. Tiêu biểu là đồng chí Hà Thị Thu Trang - Tổ trưởng chuyên môn Tổ Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2021-2025).

Chi bộ lãnh đạo nhà trường tổ chức các hoạt động ngoại khoá, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho học sinh phát triển toàn diện.

Với vai trò Tổ trưởng và giáo viên trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi Ngữ văn, đồng chí đã cùng tập thể tổ chuyên môn đạt nhiều thành tích nổi bật, đặc biệt là đội tuyển Ngữ văn xếp thứ Nhất toàn tỉnh năm học 2023-2024 và liên tục nằm trong tốp đầu những năm tiếp theo. Đồng chí Hà Thị Thu Trang chia sẻ: Là đảng viên trong nhà trường, tôi luôn ý thức phải nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu từ chuyên môn đến đạo đức nghề nghiệp; mỗi đổi mới trong dạy học đều hướng tới giúp học sinh học tốt hơn, chủ động hơn.

Ngoài ra, Chi bộ còn quan tâm lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 100% đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện; không có đảng viên vi phạm kỷ luật, không phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Bên cạnh đó, Chi bộ phát huy hiệu quả vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống, xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện. Nhà trường đạt thứ Nhất toàn đoàn tại Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh; nhiều học sinh đạt giải cao trong các sân chơi trí tuệ, văn hóa, thể thao, góp phần khẳng định uy tín và thương hiệu nhà trường.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Chi bộ Trường THPT Tam Nông tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đổi mới giáo dục theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Anh Thơ