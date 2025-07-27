Hạt nhân lãnh đạo thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân ở cơ sở

Trong bối cảnh cả nước đang tích cực triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân tiếp tục khẳng định vai trò là động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tại xã Đoan Hùng, Chi bộ 9, khu dân cư 9 (thị trấn Đoan Hùng cũ) đã cụ thể hóa Nnghị quyết bằng những việc làm thiết thực, sát thực tiễn. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, Chi bộ 9 đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, từng bước xây dựng khu dân cư phát triển toàn diện.

Ban chi ủy Chi bộ 9 thường xuyên họp bàn để có những quyết sách phù hợp khi triển khai trong nhân dân

Ngay sau khi Nghị quyết 68 được ban hành và phổ biến trong hội nghị trực tuyến toàn quốc vào ngày 18/5/2025, Chi bộ 9 đã tổ chức họp mở rộng, quán triệt sâu sắc nội dung nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn. Trên cơ sở đó, Chi bộ xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, gắn trách nhiệm của từng đảng viên với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai thực hiện chủ trương lớn của Đảng.

Với đặc thù địa bàn có tuyến Quốc lộ 2 và Tỉnh lộ 323 đi qua, tạo thuận lợi cho phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, Chi bộ 9 động viên, hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể mạnh dạn mở rộng sản xuất kinh doanh, đăng ký hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Nhờ xã hội hóa làm đường giao thông hiệu quả, khu 9 có diện mạo khang trang, hiện đại

Từ sự đồng hành của chi bộ và chính quyền địa phương, đến nay khu dân cư 9 có 83 hộ sản xuất kinh doanh, trong đó có 18 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 65 hộ kinh doanh cá thể, giải quyết việc làm ổn định cho khoảng 700 lao động, với mức thu nhập bình quân đạt từ 7-9 triệu đồng/người/tháng.

Một trong những điển hình tiêu biểu là Doanh nghiệp tư nhân Cơ khí và Thương mại An Hương do ông Nguyễn Việt An làm chủ. Ông An cho biết, doanh nghiệp chuyên sản xuất các mặt hàng cơ khí phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp, tạo việc làm ổn định cho 10 lao động với mức thu nhập bình quân khoảng 12 triệu đồng/người/tháng.

Doanh nghiệp tư nhân Cơ khí và Thương mại An Hương hoạt động hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho 10 lao động với mức thu nhập bình quân khoảng 12 triệu đồng/người/tháng.

Để đạt được kết quả đó, doanh nghiệp luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ cấp ủy chi bộ, Ban công tác mặt trận khu dân cư và chính quyền xã Đoan Hùng. Các tổ chức chính trị tại địa phương kịp thời định hướng chủ trương phát triển phù hợp, giúp doanh nghiệp tiếp cận chính sách ưu đãi, tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, mặt bằng sản xuất, đồng thời khuyến khích đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Kinh tế phát triển đã tác động tích cực về hạ tầng và đời sống văn hóa của nhân dân. Trong hai năm gần đây, từ nguồn xã hội hóa do người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn đóng góp gần 4 tỷ đồng, khu dân cư 9 đã đầu tư xây dựng 1,3 km đường giao thông nội khu, mở rộng các tuyến trục chính, kết nối thuận tiện với khu sản xuất - dịch vụ, đồng thời đầu tư đồng bộ các thiết chế văn hóa như nhà văn hóa, sân thể thao, hệ thống điện chiếu sáng và cảnh quan môi trường...

Những công trình này không chỉ phục vụ nhu cầu vật chất, tinh thần của người dân mà còn thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, đồng thuận cao giữa Đảng với dân, giữa chính quyền với doanh nghiệp trong công cuộc đô thị hóa nông thôn. Nhờ định hướng đúng đắn và phương thức lãnh đạo linh hoạt, sáng tạo, suốt 10 năm qua, khu dân cư 9 hiện không còn hộ nghèo hoặc cận nghèo; thu nhập bình quân đầu người đạt 96,7 triệu đồng/năm, cao hơn nhiều so với mặt bằng chung của xã. Nhiều mô hình sản xuất - kinh doanh hộ gia đình phát triển bền vững, tạo việc làm tại chỗ, đặc biệt cho lao động trẻ, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Chi bộ 9 luôn xác định, phát triển kinh tế tư nhân không thể tách rời với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Thấm nhuần phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu trong lao động, sản xuất và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã kết nạp được 3 đảng viên, vượt so với chỉ tiêu được giao - một kết quả thể hiện sức hút mạnh mẽ của tổ chức Đảng ở cơ sở đối với quần chúng ưu tú. Với những kết quả toàn diện trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, trong 2 năm: 2023 và 2024, Chi bộ 9 được cấp ủy cấp trên đánh giá, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, trở thành điểm sáng tiêu biểu trong xây dựng tổ chức cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế tư nhân. Đồng chí Nguyễn Văn Huân - Bí thư Chi bộ khu dân cư 9 cho biết: “Từ thực tiễn triển khai Nghị quyết 68, chúng tôi rút ra bài học quan trọng: Để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực phát triển, cần có sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của tổ chức Đảng; sự chủ động, linh hoạt của hệ thống chính trị cơ sở và trên hết là niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng”.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm và khát vọng vươn lên, Chi bộ 9 quyết tâm giữ vững danh hiệu “Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, góp phần cùng Đảng bộ xã Đoan Hùng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững trong nhiệm kỳ 2025- 2030.

Nguyễn Anh