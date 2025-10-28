Hạt óc chó - “kho báu” dinh dưỡng giúp não khỏe, tim mạnh, tiêu hóa tốt

“Ăn gì bổ nấy” không chỉ là quan niệm dân gian mà ngày nay còn được nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh phần nào có cơ sở. Một trong những ví dụ thú vị chính là hạt óc chó – loại hạt có hình dáng giống bộ não người và chứa nguồn dưỡng chất dồi dào tốt cho trí não cũng như sức khỏe tổng thể.

Kho dinh dưỡng quý giá trong một hạt nhỏ

Có nguồn gốc từ vùng Địa Trung Hải và Trung Á, hạt óc chó từ lâu được xem là loại hạt giàu chất béo tốt nhất trong thế giới các loại hạt khi có thành phần gồm 65% chất béo, khoảng 15% đạm thực vật cùng nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu.

Hàm lượng dinh dưỡng dồi dào từ hạt óc chó hỗ trợ tăng cường sức khỏe tổng thể cho cơ thể. Nguồn: Freepik

Điểm nổi bật nhất chính là Omega-3 ALA (alpha-linolenic acid) – loại Omega-3 có nguồn gốc thực vật. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), trong 28g hạt óc chó (khoảng một nắm tay nhỏ) có tới 2,5g ALA – cao hơn bất kỳ loại hạt cây nào khác. Chỉ với khẩu phần này, người trưởng thành đã gần như đáp ứng đủ nhu cầu Omega-3 ALA mỗi ngày (1,1g cho nữ và 1,6g cho nam, theo Viện Y học Mỹ).

Không dừng lại ở đó, hạt óc chó còn chứa polyphenol và vitamin E dạng đặc biệt (gamma-tocopherol) – những chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, làm chậm quá trình lão hóa. Cùng với đó là chất xơ hỗ trợ tiêu hóa, axit amin tryptophan giúp điều hòa tâm trạng, và các khoáng chất như magie, mangan đóng vai trò quan trọng trong dẫn truyền thần kinh.

Với những giá trị dinh dưỡng độc đáo của mình, hạt óc chó có khả năng thay thế các loại thực phẩm khác trong chế độ ăn uống, dễ dàng bổ sung các dưỡng chất giúp tăng cường sức khỏe, đặc biệt là ba cơ quan quan trọng nhất của cơ thể: não bộ - tim mạch - hệ tiêu hoá.

Dưỡng chất cho não bộ minh mẫn

Hình dáng giống bộ não chỉ là một sự trùng hợp thú vị, nhưng các nghiên cứu khoa học đã chứng minh hạt óc chó thực sự tốt cho não. ALA trong hạt óc chó có thể chuyển hóa một phần thành DHA và EPA – hai dưỡng chất liên quan trực tiếp đến sự phát triển nhận thức và thị lực.

Ở trẻ em, ALA là “nguyên liệu sinh học” giúp hình thành tế bào thần kinh và võng mạc, hỗ trợ trí nhớ và khả năng tập trung. Với người trưởng thành, việc bổ sung thường xuyên giúp giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ và tăng khả năng làm việc trí óc. Còn ở người cao tuổi, hạt óc chó góp phần duy trì trí nhớ, hạn chế suy giảm nhận thức. Một nghiên cứu trên tạp chí Journal of Nutrition, Health & Aging (2015) cho thấy chế độ ăn giàu hạt óc chó có liên quan đến hiệu suất nhận thức tốt hơn ở người lớn tuổi.

Bảo vệ trái tim khỏe mạnh

Cơ quan An toàn thực phẩm châu Âu (EFSA) xác nhận rằng ALA trong hạt óc chó giúp duy trì mức cholesterol máu bình thường. Khi kết hợp cùng chất chống oxy hóa như polyphenol và vitamin E, loại hạt này hỗ trợ cải thiện chức năng mạch máu, ổn định nhịp tim và giảm nguy cơ bệnh tim mạch.

Thực tế, nhiều nghiên cứu lâm sàng cho thấy việc ăn hạt óc chó thường xuyên có thể giảm cholesterol “xấu” (LDL) và tăng cholesterol “tốt” (HDL). Đây là lý do Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cấp chứng nhận “Heart-check” cho hạt óc chó – biểu tượng dành cho những thực phẩm tốt cho tim mạch.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và kiểm soát cân nặng

Trong 100g hạt óc chó có hơn 7g chất xơ – một thành phần không thể thiếu để duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Chất xơ giúp điều hòa tiêu hóa, phòng ngừa táo bón, đồng thời kiểm soát đường huyết và cân nặng.

Khi kết hợp cùng axit béo Omega-3, chất xơ trong hạt óc chó còn góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch và chuyển hóa năng lượng. Điều này lý giải vì sao nhiều người chọn hạt óc chó như một món ăn vặt “healthy”, giúp no lâu nhưng không gây tăng cân quá mức.

Dễ dàng đưa hạt óc chó vào bữa ăn hàng ngày

Điểm cộng lớn của hạt óc chó là dễ chế biến và đa dạng cách dùng. Chúng ta có thể ăn trực tiếp như một món ăn vặt dinh dưỡng, thêm vào ngũ cốc hoặc sữa chua cho bữa sáng, trộn salad, nấu cùng món mặn hoặc làm topping cho bánh ngọt. Ngoài ra có thể chế biến thành sữa hạt óc chó, một dạng tiện lợi, phù hợp với trẻ em, người trưởng thành và cả người cao tuổi. Ngày nay, nhiều thương hiệu dinh dưỡng tại Việt Nam, trong đó có Vinasoy, đã phát triển các dòng sữa hạt có thành phần từ óc chó, mang lại lựa chọn nhanh gọn, giàu dinh dưỡng cho mọi gia đình.

Hạt óc chó không chỉ là món ăn ngon mà còn là “kho báu dinh dưỡng” với ba lợi ích rõ rệt: hỗ trợ nuôi dưỡng trí não, bảo vệ tim mạch và hỗ trợ tiêu hóa. Chỉ cần một nắm nhỏ mỗi ngày, bạn đã có thể bổ sung lượng Omega-3 thực vật dồi dào cùng nhiều vitamin, khoáng chất cần thiết.

Trong bối cảnh xu hướng dinh dưỡng “ăn xanh, uống sạch” ngày càng phổ biến, hạt óc chó xứng đáng là lựa chọn thông minh cho cả gia đình, từ trẻ em đang tuổi học tập, người trưởng thành bận rộn đến người cao tuổi muốn duy trì sức khỏe bền vững.

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)