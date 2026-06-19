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HĐND xã Thổ Tang tổ chức Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ Hai), khóa II nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 19/6, HĐND xã Thổ Tang khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ Hai) nhằm xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tổ chức bộ máy và hoạt động của chính quyền địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính.

HĐND xã Thổ Tang tổ chức Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ Hai), khóa II nhiệm kỳ 2026-2031

Toàn cảnh Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ Hai), khóa II nhiệm kỳ 2026-2031 xã Thổ Tang.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến đối với các tờ trình của UBND xã về việc thành lập Phòng Nông nghiệp và Môi trường; tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã Thổ Tang; sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã. Xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND xã về ban hành Nội quy Kỳ họp HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 và Quy chế làm việc của HĐND xã, Thường trực HĐND xã, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau khi nghe các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những nội dung liên quan đến việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thống nhất cao, HĐND xã đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về thành lập Phòng Nông nghiệp và Môi trường; tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã; sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn; ban hành Nội quy kỳ họp HĐND xã khóa II và Quy chế làm việc của HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp là cơ sở quan trọng để xã Thổ Tang tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ Nhân dân trong giai đoạn mới.

Thu Thủy


Thu Thủy

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thường trực HĐND Đại biểu HĐND tổ chức Nhiệm kỳ Sắp xếp Chính quyền Thống Nhất Phát triển kinh tế Phục vụ nhân dân Quản lý nhà nước
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