Hiền Lương khẩn trương thu hoạch lúa mùa ứng phó bão số 9

Trước diễn biến phức tạp của siêu bão Ragasa - cơn bão số 9 dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực phía Bắc, xã Hiền Lương đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tranh thủ thời tiết thuận lợi để giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra.

Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân xã đã đưa máy móc vào đồng, ưu tiên thu hoạch triệt để diện tích lúa đã chín từ 80% trở lên. Tổ khuyến nông xã khuyến cáo bà con thu hoạch đến đâu, vận chuyển và bảo quản thóc đến đó, tránh tình trạng ứ đọng ngoài đồng.

Đến hết ngày 24/9, toàn xã đã thu hoạch khoảng 46% diện tích, tập trung nhiều ở các khu vực Chuế Lưu, Xuân Áng, Lâm Lợi, Quân Khê (cũ). Cùng với thu hoạch, bà con cũng khẩn trương vệ sinh đồng ruộng, xử lý tàn dư rơm rạ, tiêu thoát nước và làm đất, chuẩn bị gieo trồng cây màu vụ đông ngay khi thời tiết phù hợp.

Nông dân xã Hiền Lương đưa máy móc vào thu hoạch những diện tích lúa đã chín từ 80% trở lên.

Việc chủ động thu hoạch nhanh gọn, kết hợp chuẩn bị sản xuất vụ đông là giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão và đảm bảo kế hoạch sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Huy Thắng