Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Hiền Lương khẩn trương thu hoạch lúa mùa ứng phó bão số 9

Trước diễn biến phức tạp của siêu bão Ragasa - cơn bão số 9 dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực phía Bắc, xã Hiền Lương đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tranh thủ thời tiết thuận lợi để giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra.

Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân xã đã đưa máy móc vào đồng, ưu tiên thu hoạch triệt để diện tích lúa đã chín từ 80% trở lên. Tổ khuyến nông xã khuyến cáo bà con thu hoạch đến đâu, vận chuyển và bảo quản thóc đến đó, tránh tình trạng ứ đọng ngoài đồng.

Đến hết ngày 24/9, toàn xã đã thu hoạch khoảng 46% diện tích, tập trung nhiều ở các khu vực Chuế Lưu, Xuân Áng, Lâm Lợi, Quân Khê (cũ). Cùng với thu hoạch, bà con cũng khẩn trương vệ sinh đồng ruộng, xử lý tàn dư rơm rạ, tiêu thoát nước và làm đất, chuẩn bị gieo trồng cây màu vụ đông ngay khi thời tiết phù hợp.

Hiền Lương khẩn trương thu hoạch lúa mùa ứng phó bão số 9

Nông dân xã Hiền Lương đưa máy móc vào thu hoạch những diện tích lúa đã chín từ 80% trở lên.

Việc chủ động thu hoạch nhanh gọn, kết hợp chuẩn bị sản xuất vụ đông là giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão và đảm bảo kế hoạch sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Huy Thắng


Huy Thắng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thu hoạch Sản xuất vụ Đông Bão số 9 Sản xuất nông nghiệp Ứng phó Thời tiết xanh nhà hơn già đồng Phương tiện thiệt hại do mưa bão Vận chuyển
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thoát nghèo nhờ trồng rau an toàn

Thoát nghèo nhờ trồng rau an toàn
2025-09-25 15:59:00

baophutho.vn Chỉ hơn 2 năm trước, bà Ngô Thị Liên ở khu 2, xã Hoàng Cương chưa bao giờ nghĩ mỗi năm gia đình có thể thu tới hàng trăm triệu đồng từ mấy sào...

Phú Thọ tạo đột phá về hạ tầng

Phú Thọ tạo đột phá về hạ tầng
2025-09-25 14:11:00

baophutho.vn Năm 2025 là năm cuối của một kỳ kế hoạch 5 năm đầy biến động, cũng là năm bản lề mở ra một chương mới đầy kỳ vọng sau quyết định hợp nhất ba...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long