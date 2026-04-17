Hiệp hội Du lịch Phú Thọ trong không gian phát triển mới: Kết nối tiềm năng - đánh thức giá trị Đất Tổ

Trong không gian phát triển mới, khi Phú Thọ đang từng bước mở rộng quy mô, tái định vị vai trò trong liên kết vùng, du lịch không chỉ là một ngành kinh tế dịch vụ, mà còn là cầu nối lan tỏa bản sắc, khơi dậy tiềm năng và góp phần định hình hình ảnh một vùng đất cội nguồn giàu truyền thống.

Các đại biểu ấn nút phát động Chương trình kích cầu Du lịch Phú Thọ trong không gian phát triển mới.

Với vị trí là cửa ngõ kết nối các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc với Thủ đô Hà Nội, Phú Thọ hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch theo hướng bền vững, khác biệt. Trên nền tảng ấy, giá trị cốt lõi của du lịch Đất Tổ không chỉ nằm ở tài nguyên, mà còn ở chiều sâu văn hóa - nơi kết tinh tinh thần dân tộc qua hàng nghìn năm lịch sử. Đặc biệt, với hai di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ, vì vậy, Phú Thọ sở hữu lợi thế nổi trội để phát triển du lịch văn hóa - tâm linh mang bản sắc riêng. Mỗi hành trình về Đất Tổ không chỉ là một chuyến đi, mà còn là hành trình trở về với cội nguồn dân tộc.

Trong định hướng phát triển mới, du lịch Phú Thọ đang từng bước hình thành theo hướng tích hợp, với các trụ cột có sự liên kết, bổ trợ lẫn nhau. Nổi bật là du lịch nghỉ dưỡng, thể thao với các điểm đến như Tam Đảo, Đại Lải, Thanh Thủy, Kim Bôi; du lịch tâm linh gắn với Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Đền Thờ Quốc Mẫu Tây Thiên; du lịch văn hóa cộng đồng đậm bản sắc các vùng quanh lòng hồ Hòa Bình, Mai Châu, Xuân Sơn. Các yếu tố này đang từng bước tạo dựng một hệ sinh thái du lịch đa dạng, góp phần nâng cao giá trị điểm đến.

Từ bức tranh chung đó, Hiệp hội Du lịch Phú Thọ giữ vai trò là tổ chức đại diện, kết nối cộng đồng doanh nghiệp và là cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước. Thông qua các hoạt động hỗ trợ hội viên, xúc tiến quảng bá, xây dựng sản phẩm và tăng cường liên kết, Hiệp hội đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng sự phát triển của ngành.

Trong bối cảnh Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 đang đến gần, những nỗ lực kết nối ấy càng trở nên rõ nét. Đây không chỉ là dịp để tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, mà còn là cơ hội để ngành du lịch Phú Thọ thể hiện năng lực tổ chức, quảng bá hình ảnh và khẳng định vị thế trong bản đồ du lịch quốc gia.

Đoàn BUYER quốc tế đến khảo sát du lịch tỉnh Phú Thọ.

Ở giai đoạn phát triển mới, Hiệp hội xác định liên kết là chìa khóa, đổi mới là động lực và doanh nghiệp là trung tâm. Mục tiêu xây dựng cộng đồng doanh nghiệp du lịch đoàn kết, chuyên nghiệp, cùng tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, góp phần nâng tầm hình ảnh du lịch Đất Tổ.

Cùng với việc tăng cường kết nối hội viên, Hiệp hội cũng đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, từng bước đưa hình ảnh du lịch Phú Thọ đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước; đồng thời phát huy vai trò kiến nghị, đề xuất chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, để du lịch Phú Thọ thực sự bứt phá trong giai đoạn tới, rất cần những cơ chế, chính sách mang tính đột phá. Trước hết, cần định vị rõ vai trò của Phú Thọ trong liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ - Vĩnh Phúc - Hòa Bình, hình thành “vành đai du lịch cội nguồn - nghỉ dưỡng - sinh thái” mang tính kết nối và bổ trợ lẫn nhau.

Bên cạnh đó, cần có cơ chế đặc thù cho phát triển du lịch khu vực Trung du và miền núi phía Bắc; ưu tiên đầu tư hạ tầng, thu hút nhà đầu tư chiến lược, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Cùng với đó là thúc đẩy chuyển đổi số, khuyến khích đổi mới sáng tạo, phát triển các sản phẩm du lịch thông minh, phù hợp với xu hướng mới của thị trường.

Với nền tảng văn hóa đặc sắc, cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và vai trò kết nối của Hiệp hội Du lịch, Phú Thọ đang từng bước “đánh thức” tiềm năng, chuyển hóa giá trị thành động lực phát triển, hướng tới một ngành du lịch bền vững, có chiều sâu và giàu bản sắc.

Nguyễn Ngọc Lân - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ