Hiệp thương cử 57 vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hoàng Cương khóa I

Ngày 9/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hoàng Cương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo xã Hoàng Cương tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Hoàng Cương được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Mạn Lạn, Ninh Dân, Hoàng Cương. Những năm qua, trước và sau sáp nhập, các tầng lớp Nhân dân trong xã luôn đoàn kết, nỗ lực thi đua, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh trật tự và xây dựng nông thôn mới.

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

MTTQ và các tổ chức thành viên xã đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò, vị trí trong hệ thống chính trị, là trung tâm tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

Việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động từng bước đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các chương trình an sinh xã hội, từ thiện và xây dựng nông thôn mới. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... được MTTQ và các thành viên triển khai sâu rộng với những sáng kiến, mô hình cụ thể. Năm 2025, xã đã xóa 34 nhà tạm cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình người có công...

Các tầng lớp Nhân dân chúc mừng Đại hội.

Quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy. MTTQ xã phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giám sát, phản biện; nắm bắt dư luận xã hội, phản ánh kịp thời ý kiến của đoàn viên, hội viên, Nhân dân để kịp thời đề xuất với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng giải quyết. Qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững QP-AN trên địa bàn xã.

Các vị ủy viên Ủy ban MTTQ xã cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.

Công tác cán bộ được quan tâm, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đội ngũ cán bộ MTTQ được quan tâm củng cố, kiện toàn, tăng cường, phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động trong tham mưu, đề xuất thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, MTTQ xã Hoàng Cương đề ra 6 chương trình hành động để thực hiện tốt các chỉ tiêu: Phấn đấu 100% trở lên đảng viên, cán bộ MTTQ và đoàn viên, hội viên các tổ chức thành viên được tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hàng năm xây dựng 27 mô hình phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, giúp đỡ thoát nghèo bền vững; tỷ lệ khu dân cư văn hoá từ 85% trở lên; tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá từ 95% trở lên; 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; 90% các Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể khu dân cư triển khai ứng dụng công nghệ thông tin...

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã hiệp thương cử 57 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ xã Hoàng Cương khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Hùng Thắng được tín nhiệm hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hoàng Cương khóa I.

Phương Thanh