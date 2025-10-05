Hiệu quả chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất vùng khó khăn

Những năm qua, các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đã tạo chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN). Từ những mô hình liên kết manh mún, đến nay, nhiều địa phương đã hình thành các chuỗi liên kết bền vững, không chỉ thúc đẩy sản xuất vùng khó khăn mà còn mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Từ nguồn vốn hỗ trợ Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN, bản Dao Đằng Long, xã Nật Sơn phát triển mô hình trồng bưởi Diễn mang lại thu nhập cao

Thực hiện tiểu dự án 2 thuộc dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã phân bổ nguồn lực và triển khai thực hiện 6 dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị tại khu vực III với sự tham gia của 13 doanh nghiệp, gần 1.000 hộ dân. Không dừng ở việc hỗ trợ giống, kỹ thuật hay hạ tầng sản xuất, các dự án còn chú trọng khâu bao tiêu sản phẩm, kết nối thị trường, giúp nông dân yên tâm sản xuất. Cùng với đó, hơn 480 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế đã được triển khai ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn, thu hút gần 7.000 hộ dân tham gia. Nhờ đó, nhiều hộ đã thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu từ chính mảnh đất quê hương.

Xã Nật Sơn thuộc vùng đặc biệt khó khăn, với hơn 90% đồng bào DTTS sinh sống, bà con nơi đây vẫn chủ yếu sinh sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Để nâng cao giá trị nông sản, xã tập trung xây dựng nhãn hiệu tập thể “Nhãn Sơn Thủy” và xây dựng các chuỗi liên kết phát triển sản xuất an toàn, mang lại hiệu quả kinh tế cao, điển hình như: Ớt chỉ địa, dưa chuột, cây lấy hạt, mật ong và cây ăn quả có múi.

Anh Bùi Thanh Sơn - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp xanh xã Nật Sơn cho biết: Lồng ghép từ các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, thành viên HTX được hỗ trợ về giống, vốn, kỹ thuật. Đặc biệt, tham gia xây dựng chuỗi sản xuất, HTX được hỗ trợ đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó, việc xây dựng quy trình sản xuất an toàn như VietGAP, hữu cơ, an toàn thực phẩm... cũng nhận được sự hỗ trợ, định hướng, từ đó giúp HTX nâng tầm sản phẩm và có chiến lược phát triển bền vững.

Ngoài Nật Sơn, các xã Mường Động, Kim Bôi, Hợp Kim... cũng là những địa phương đi đầu trong phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm phong phú, từ chuỗi trồng cây ăn quả, cây lấy hạt, chuỗi sản xuất sả và tinh dầu sả chanh, đến chuỗi dược liệu và ngô ngọt... Những mô hình kinh tế này không chỉ nâng cao giá trị nông sản mà còn giúp doanh nghiệp, HTX gia tăng doanh thu, cải thiện đời sống kinh tế của hàng trăm hộ nông dân.

Cùng với phát triển sản xuất, nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư cũng được triển khai. Tỉnh đã hỗ trợ thiết kế bao bì, nhãn mác, xây dựng thương hiệu cho 19 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; tổ chức 17 lớp tập huấn về kỹ năng kinh doanh, pháp luật hợp đồng, nghiệp vụ bán hàng và ứng dụng công nghệ số cho người dân, doanh nghiệp, HTX từ nguồn của dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị.

Những hoạt động này không chỉ trang bị kiến thức mà còn giúp bà con từng bước thay đổi tư duy, từ sản xuất nhỏ lẻ sang kinh doanh chuyên nghiệp. Cùng với đó, nhiều hội chợ, diễn đàn, phiên chợ văn hóa - thương mại đã được tổ chức, góp phần quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, tạo cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng.

Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Giám đốc HTX Dược liệu Tuyết Nhi, xã Cao Dương chia sẻ: "Thông qua kênh hỗ trợ của dự án, tôi được học cách lập hợp đồng, biết cách bán hàng qua mạng xã hội. Sản phẩm cao dược liệu cà gai leo và xạ đen của HTX không chỉ tiêu thụ trong xã mà còn có khách đặt từ Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh phía Nam, nhờ đó thu nhập tăng lên rõ rệt" .

Có thể thấy, các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực. Người dân được tiếp cận khoa học kỹ thuật, nâng cao năng lực sản xuất, trong khi doanh nghiệp và HTX có điều kiện mở rộng quy mô, gia tăng lợi nhuận. Quan trọng hơn, sản phẩm nông sản của tỉnh ngày càng có chỗ đứng trên thị trường, từng bước khẳng định thương hiệu.

Trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc duy trì và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ là hướng đi tất yếu để nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào vùng khó khăn.

Đinh Hòa