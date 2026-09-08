Hiệu quả việc sử dụng thiết bị bay không người lái sản xuất nông nghiệp

Trong những năm gần đây, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ số vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng được đẩy mạnh. Đặc biệt, thiết bị bay không người lái từng bước trở thành công cụ hữu hiệu, giúp nông dân giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời góp phần thay đổi phương thức canh tác theo hướng hiện đại, an toàn và bền vững.

Vụ Mùa năm 2026, nhiều hộ dân ở xã Hiền Quan sử dụng thiết bị bay không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật trên cây lúa, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc cây trồng.

Vụ Mùa năm nay, nông dân nhiều địa phương trong tỉnh như các xã Phùng Nguyên, Bản Nguyên, Bình Phú, Hiền Quan, Phú Khê, Cẩm Khê... đã chủ động đưa thiết bị bay không người lái vào các khâu sản xuất, nhất là phun thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) cho cây lúa. Việc đưa thiết bị bay không người lái vào đồng ruộng mang lại nhiều lợi ích thiết thực, thay vì phải mang bình phun thuốc nặng trên vai, người dân chỉ cần điều khiển thiết bị từ xa, vừa giảm sức lao động, vừa hạn chế tiếp xúc trực tiếp với thuốc BVTV. Đặc biệt, thiết bị có khả năng phun theo lập trình, bảo đảm lượng thuốc tương đối đồng đều trên diện tích sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả phòng trừ sâu bệnh. Tại các cánh đồng sản xuất tập trung, việc ứng dụng thiết bị bay không người lái càng phát huy hiệu quả. Với diện tích lớn, địa hình đồng ruộng có nhiều khu vực khó tiếp cận, việc phun thuốc bằng phương pháp thủ công thường mất nhiều thời gian và cần nhiều lao động. Trong khi đó, thiết bị bay có thể hoạt động nhanh, cơ động, tiếp cận những khu vực khó đi lại, qua đó rút ngắn thời gian thực hiện. Ông Lê Hồng Thiết - Phó Trưởng phòng BVTV, Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh cho biết, việc sử dụng thiết bị bay không người lái trong sản xuất nông nghiệp đang có xu hướng phát triển tại nhiều địa phương. Trong vụ Mùa năm nay, một số xã đã sử dụng thiết bị trên diện tích hơn 500ha, chủ yếu phục vụ công tác chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa. Đây là hướng đi phù hợp với yêu cầu đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp hiện nay.

Thiết bị bay không người lái không chỉ giúp giảm công lao động mà còn góp phần nâng cao ý thức sử dụng thuốc BVTV của người sản xuất. Khi phun bằng thiết bị, lượng thuốc, lượng nước và thời gian phun có thể được tính toán phù hợp với từng diện tích, từng loại cây trồng và đối tượng sâu bệnh. Qua đó hạn chế tình trạng phun thuốc tràn lan, giảm lượng thuốc phát tán ra môi trường, đồng thời góp phần bảo vệ sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng. Đối với công tác BVTV, việc phun thuốc đúng thời điểm có ý nghĩa quan trọng trong phòng trừ sâu bệnh. Trong điều kiện sản xuất tập trung, khi sâu bệnh xuất hiện, cần xử lý trên diện rộng, thiết bị bay không người lái giúp rút ngắn đáng kể thời gian phun. Điều này tạo thuận lợi để ngành chuyên môn và người dân chủ động hơn trong phòng trừ sinh vật gây hại, hạn chế nguy cơ sâu bệnh phát sinh, lây lan, gây thiệt hại cho sản xuất. Tại xã Hiền Quan, cùng với việc mở rộng diện tích sử dụng thiết bị bay không người lái, nông dân cũng từng bước làm quen với phương thức sản xuất mới. Từ chỗ trực tiếp thực hiện hầu hết các khâu chăm sóc, người dân có thể thuê dịch vụ thiết bị bay để thực hiện việc phun thuốc trên đồng ruộng. Cách làm này phù hợp với xu hướng phát triển dịch vụ nông nghiệp, giảm áp lực về lao động trong bối cảnh lực lượng lao động nông thôn ngày càng thiếu hụt.

Hiệu quả của thiết bị bay không người lái không chỉ nằm ở việc thay thế sức người mà còn mở ra hướng tiếp cận mới trong quản lý sản xuất. Khi kết hợp với thông tin về thời tiết, tình hình sinh trưởng của cây trồng và dự báo sâu bệnh của cơ quan chuyên môn, việc sử dụng thiết bị bay có thể giúp người dân chủ động hơn trong từng thời điểm chăm sóc, phòng trừ. Ứng dụng thiết bị bay không người lái là một trong những bước tiến cụ thể trong quá trình đưa công nghệ vào đồng ruộng. Không chỉ giúp người nông dân giảm sức lao động, tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả phòng trừ sâu bệnh, công nghệ này còn góp phần hướng sản xuất nông nghiệp đến sự chính xác, an toàn, thân thiện hơn với môi trường. Với diện tích sử dụng ngày càng được mở rộng, thiết bị bay không người lái đang từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của nông sản trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Hương