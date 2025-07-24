{title}
{publish}
{head}
HLV Kim Sang Sik đánh giá đối thủ của U23 Việt Nam tại bán kết giải U23 Đông Nam Á 2025 có lối chơi khá nguy hiểm.
Tại bán kết U23 Đông Nam Á 2025, U23 Việt Nam sẽ chạm trán hiện tượng của giải đấu là U23 Philippines. Dù rơi vào bảng đấu khó với U23 Indonesia và U23 Malaysia, U23 Philippines vẫn giành quyền vào bán kết khi chỉ để thủng lưới 1 bàn sau ba trận.
HLV Kim Sang Sik chỉ ra điều U23 Việt Nam cần cẩn trọng ở bán kết. (Ảnh: VFF)
Đánh giá về đối thủ, HLV Kim Sang Sik chia sẻ: “U23 Philippines là đội bóng có lối chơi phòng ngự phản công rất rõ nét, với những cầu thủ tốc độ và kỹ thuật, đặc biệt là số 7 và số 20. Đây sẽ là thử thách không nhỏ đối với hàng thủ U23 Việt Nam. Các cầu thủ của chúng tôi cần tập trung cao độ để vô hiệu hóa những mũi nhọn nguy hiểm này”.
Về lực lượng U23 Việt Nam, HLV Kim Sang Sik để ngỏ khả năng ra sân ở bán kết của trung vệ Phạm Lý Đức. Ghi bàn góp công giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng U23 Campuchia, Lý Đức phải tập riêng trong buổi tập gần nhất.
Trong khi đó, HLV McPherson đưa ra sự đánh giá về U23 Việt Nam: “Họ là đội bóng rất chất lượng, có nhiều cầu thủ từng khoác áo đội tuyển quốc gia và thi đấu ở giải vô địch quốc gia. U23 Việt Nam tổ chức tốt, đặc biệt nguy hiểm ở các tình huống cố định”.
Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Philippines sẽ diễn ra vào 16h00 ngày 25/7.
Nguồn vov.vn
Chiến thắng ngược 3-2 của bóng chuyền nữ Việt Nam trước Thái Lan tại chung kết chặng 2 SEA V-League 2025 chấm dứt chuỗi 40 lần thất bại của đội tuyển.
baophutho.vn Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, tối 10/8, tại Nhà luyện tập và thi đấu tỉnh, Giải bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng các CLB tỉnh Phú Thọ...
baophutho.vn 19h30 ngày 10/8, trên SVĐ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra trận đấu tâm điểm ở lượt trận thứ 2 tại Bảng B - Giải Bóng đá Vô địch Đông Nam Á -...
baophutho.vn Chiều 10/8, Đội tuyển nữ Myanmar đã bước vào trận đấu thứ 2 trong khuôn khổ Bảng B - Giải Bóng đá Vô địch Đông Nam Á - Asean MSIG Serenity Cup...
Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko được kỳ vọng giúp HLV Ruben Amorim giải quyết triệt để vấn đề và làm "lột xác" hàng công Man Utd.
baophutho.vn Ngày 9/8, tại giải Vô địch Điền kinh Quốc gia năm 2025 tổ chức ở thành phố Đà Nẵng, vận động viên Tạ Ngọc Tưởng của Phú Thọ đã lập nên kỳ tích...
baophutho.vn Sáng 9/8, CLB Bóng bàn Đoan Hùng tổ chức khai mạc Giải bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng các CLB tỉnh Phú Thọ mở rộng năm 2025 tranh cup UNREX...
Bán kết Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 giữa U23 Việt Nam – U23 Philippines: Kiểm chứng bản lĩnh của nhà đương kim vô địch.
Sáng 23/7, tại tỉnh Vĩnh Long, Cục Thể thao Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc Giải vô địch bắn cung quốc gia năm 2025. Dự lễ có...
Các bàn thắng của Phạm Lý Đức và Đình Bắc giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước U23 Campuchia, qua đó giành quyền vào bán kết Giải U23 Đông Nam Á 2025 với ngôi đầu bảng B.
Trong những ngày qua, CLB Nam Định đang tạo nên sức hút lớn với các CĐV bóng đá đến từ Nam Phi.
U.23 Việt Nam sẽ đối đầu U.23 Campuchia trong trận hạ màn bảng B diễn ra lúc 20 giờ hôm nay (22/7).