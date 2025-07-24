HLV Kim Sang Sik chỉ ra điều U23 Việt Nam cần cẩn trọng ở bán kết

HLV Kim Sang Sik đánh giá đối thủ của U23 Việt Nam tại bán kết giải U23 Đông Nam Á 2025 có lối chơi khá nguy hiểm.

Tại bán kết U23 Đông Nam Á 2025, U23 Việt Nam sẽ chạm trán hiện tượng của giải đấu là U23 Philippines. Dù rơi vào bảng đấu khó với U23 Indonesia và U23 Malaysia, U23 Philippines vẫn giành quyền vào bán kết khi chỉ để thủng lưới 1 bàn sau ba trận.

HLV Kim Sang Sik chỉ ra điều U23 Việt Nam cần cẩn trọng ở bán kết. (Ảnh: VFF)

Đánh giá về đối thủ, HLV Kim Sang Sik chia sẻ: “U23 Philippines là đội bóng có lối chơi phòng ngự phản công rất rõ nét, với những cầu thủ tốc độ và kỹ thuật, đặc biệt là số 7 và số 20. Đây sẽ là thử thách không nhỏ đối với hàng thủ U23 Việt Nam. Các cầu thủ của chúng tôi cần tập trung cao độ để vô hiệu hóa những mũi nhọn nguy hiểm này”.

Về lực lượng U23 Việt Nam, HLV Kim Sang Sik để ngỏ khả năng ra sân ở bán kết của trung vệ Phạm Lý Đức. Ghi bàn góp công giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng U23 Campuchia, Lý Đức phải tập riêng trong buổi tập gần nhất.

Trong khi đó, HLV McPherson đưa ra sự đánh giá về U23 Việt Nam: “Họ là đội bóng rất chất lượng, có nhiều cầu thủ từng khoác áo đội tuyển quốc gia và thi đấu ở giải vô địch quốc gia. U23 Việt Nam tổ chức tốt, đặc biệt nguy hiểm ở các tình huống cố định”.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Philippines sẽ diễn ra vào 16h00 ngày 25/7.

Nguồn vov.vn