Hòa nghẹt thở Thụy Điển, Nhật Bản đại chiến Brazil ở vòng 1/16 World Cup

{title}
{publish}
{head}
Nhật Bản khép lại vòng bảng bằng trận hòa 1-1 trước Thụy Điển, qua đó giành vị trí nhì bảng F và chính thức tiến vào vòng 1/16, nơi họ sẽ chạm trán Brazil.
Nhật Bản bước vào màn đối đầu với Thụy Điển cùng lợi thế lớn khi chỉ cần một trận hòa để giành vé đi tiếp. Trong khi đó, đại diện Bắc Âu buộc phải có điểm nhằm duy trì cơ hội cạnh tranh vị trí thứ ba xuất sắc nhất. Chính điều đó khiến cuộc so tài tại bảng F diễn ra chặt chẽ ngay từ những phút đầu tiên.
Thụy Điển là đội tạo ra nhiều sức ép hơn trong khoảng thời gian đầu trận. Các pha tấn công biên với sự xuất hiện của Anthony Elanga và những tình huống cố định liên tục gây khó khăn cho hàng thủ Nhật Bản. Tuy nhiên, thủ môn Zion Suzuki cùng hệ thống phòng ngự kỷ luật của Samurai xanh đã đứng vững trước những pha dứt điểm từ Alexander Isak hay Viktor Gyökeres.
Sau quãng thời gian bị ép sân, Nhật Bản dần lấy lại thế trận bằng khả năng kiểm soát bóng và những pha chuyển trạng thái tốc độ. Đội bóng châu Á có một vài cơ hội nguy hiểm trước giờ nghỉ nhưng không thể đánh bại thủ thành Jacob Widell Zetterstrom, khiến hiệp một khép lại với tỷ số 0-0.
Bước sang hiệp hai, Nhật Bản bất ngờ vượt lên ở phút 56. Ritsu Doan thực hiện đường kiến tạo thuận lợi để Daizen Maeda thoát xuống trong vòng cấm, trước khi dứt điểm chính xác đưa Samurai xanh dẫn trước. Bàn thắng giúp Nhật Bản thi đấu tự tin hơn và chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu.
Dù vậy, Thụy Điển không dễ dàng bỏ cuộc. Đến phút 62, Viktor Gyökeres có pha kiến tạo để Anthony Elanga tung cú sút quyết đoán, đưa bóng vào góc trái khung thành Zion Suzuki, quân bình tỷ số 1-1. Những phút cuối chứng kiến sức ép lớn từ Thụy Điển khi họ liên tục tìm kiếm bàn thắng quyết định.
Tuy nhiên, hàng thủ Nhật Bản vẫn giữ được sự tập trung, trong đó Zion Suzuki có nhiều pha cứu thua quan trọng. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1, giúp Nhật Bản cán đích ở vị trí nhì bảng F và giành vé vào vòng 1/16, nơi họ sẽ đối đầu Brazil. Trong khi đó, Thụy Điển phải chờ kết quả các bảng đấu khác để biết có giành quyền đi tiếp hay không.
Theo thethao247
FIFA đề xuất chỉ tung đồng xu một lần, nhằm đơn giản hóa thủ tục ở loạt đá luân lưu và hạn chế các lợi thế ngẫu nhiên trước vòng knock-out World Cup 2026.
Lionel Messi không loại trừ khả năng cùng Argentina dự World Cup 2030 trên sân nhà, dù khi đó anh sẽ bước sang tuổi 43.
Sau loạt trận cuối bảng B, Thụy Sĩ và Canada đã giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026, trong khi Bosnia & Herzegovina vẫn phải chờ đợi tấm vé dành cho đội xếp thứ ba.
Cristiano Ronaldo đã có màn trình diễn chói sáng khi lập cú đúp, góp công lớn giúp đội tuyển Bồ Đào Nha đánh bại Uzbekistan 5-0 ở lượt trận thứ hai bảng K World Cup 2026. Chiến...
Maza sinh ra tại Đức, có cha là người Algeria và mẹ là người Việt Nam. Trước đây, anh từng khoác áo các đội trẻ của Đức, nhưng sau đó quyết định lựa chọn đội tuyển quốc gia Algeria.
22 cú dứt điểm, gần 70% thời lượng kiểm soát bóng và sức ép nghẹt thở đến từ dàn sao châu Âu rốt cuộc chỉ để tôn lên sự vĩ đại của Alireza Beiranvand - người từng coi lề đường...
baophutho.vn Hiện nay, phong trào thể dục thể thao (TDTT) quần chúng trên địa bàn xã Vĩnh Phú phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân tham gia. Từ...