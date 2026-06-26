Hòa nghẹt thở Thụy Điển, Nhật Bản đại chiến Brazil ở vòng 1/16 World Cup

Nhật Bản khép lại vòng bảng bằng trận hòa 1-1 trước Thụy Điển, qua đó giành vị trí nhì bảng F và chính thức tiến vào vòng 1/16, nơi họ sẽ chạm trán Brazil.

Nhật Bản bước vào màn đối đầu với Thụy Điển cùng lợi thế lớn khi chỉ cần một trận hòa để giành vé đi tiếp. Trong khi đó, đại diện Bắc Âu buộc phải có điểm nhằm duy trì cơ hội cạnh tranh vị trí thứ ba xuất sắc nhất. Chính điều đó khiến cuộc so tài tại bảng F diễn ra chặt chẽ ngay từ những phút đầu tiên.

Thụy Điển là đội tạo ra nhiều sức ép hơn trong khoảng thời gian đầu trận. Các pha tấn công biên với sự xuất hiện của Anthony Elanga và những tình huống cố định liên tục gây khó khăn cho hàng thủ Nhật Bản. Tuy nhiên, thủ môn Zion Suzuki cùng hệ thống phòng ngự kỷ luật của Samurai xanh đã đứng vững trước những pha dứt điểm từ Alexander Isak hay Viktor Gyökeres.

Sau quãng thời gian bị ép sân, Nhật Bản dần lấy lại thế trận bằng khả năng kiểm soát bóng và những pha chuyển trạng thái tốc độ. Đội bóng châu Á có một vài cơ hội nguy hiểm trước giờ nghỉ nhưng không thể đánh bại thủ thành Jacob Widell Zetterstrom, khiến hiệp một khép lại với tỷ số 0-0.

Bước sang hiệp hai, Nhật Bản bất ngờ vượt lên ở phút 56. Ritsu Doan thực hiện đường kiến tạo thuận lợi để Daizen Maeda thoát xuống trong vòng cấm, trước khi dứt điểm chính xác đưa Samurai xanh dẫn trước. Bàn thắng giúp Nhật Bản thi đấu tự tin hơn và chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Dù vậy, Thụy Điển không dễ dàng bỏ cuộc. Đến phút 62, Viktor Gyökeres có pha kiến tạo để Anthony Elanga tung cú sút quyết đoán, đưa bóng vào góc trái khung thành Zion Suzuki, quân bình tỷ số 1-1. Những phút cuối chứng kiến sức ép lớn từ Thụy Điển khi họ liên tục tìm kiếm bàn thắng quyết định.

Tuy nhiên, hàng thủ Nhật Bản vẫn giữ được sự tập trung, trong đó Zion Suzuki có nhiều pha cứu thua quan trọng. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1, giúp Nhật Bản cán đích ở vị trí nhì bảng F và giành vé vào vòng 1/16, nơi họ sẽ đối đầu Brazil. Trong khi đó, Thụy Điển phải chờ kết quả các bảng đấu khác để biết có giành quyền đi tiếp hay không.

Theo thethao247