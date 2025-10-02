Hoàn thiện các dự thảo kế hoạch, đề án về thông tin cơ sở và quảng bá hình ảnh Phú Thọ

Ngày 2/10, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở VH-TT&DL báo cáo Dự thảo Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035; Dự thảo Đề án chiến lược truyền thông chính sách và quảng bá hình ảnh tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Dự hội nghị có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo của VH-TT&DL, việc xây dựng và ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035 nhằm hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở, nhất là hệ thống đài truyền thanh cơ sở. Từ đó đổi mới công tác quản lý, phương thức cung cấp, trao đổi thông tin một cách chủ động, kịp thời, chính xác, hiệu quả...

Dự thảo Kế hoạch đặt ra mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030, trong đó phấn đấu trong năm 2026, 100% xã, phường được đầu tư, trang bị hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin; 100% nội dung thông tin thiết yếu từ cấp trung ương đến cấp xã phục vụ tuyên truyền, phổ biến đến người dân; 100% thông tin thiết yếu thuộc lĩnh vực quản lý của các sở, ngành cấp tỉnh được cung cấp trên Hệ thống thông tin nguồn của tỉnh. Từ năm 2027 - 2030, 100% ý kiến phản ánh của người dân về hiệu quả thực thi chính sách pháp luật ở cơ sở được tiếp nhận, xử lý trên Hệ thống thông tin nguồn của tỉnh; 100% khu dân cư có hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông... Định hướng đến năm 2035, hệ thống thông tin cơ sở của tỉnh được hiện đại hóa hoàn toàn; người dân sẽ tiếp nhận đầy đủ thông tin thiết yếu và dễ dàng phản ánh về việc thực hiện chính sách pháp luật.

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL báo cáo tóm tắt các dự thảo kế hoạch, đề án tại hội nghị.

Đối với Đề án chiến lược truyền thông chính sách và quảng bá hình ảnh tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035, nhằm xây dựng hệ sinh thái truyền thông chính sách và quảng bá hình ảnh tỉnh toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư; định vị, khẳng định vị thế của tỉnh trong khu vực Trung du - miền núi phía Bắc, cả nước và quốc tế. Đồng thời, tạo dựng, lan tỏa hình ảnh Phú Thọ năng động, thân thiện, hội nhập và phát triển bền vững; khẳng định tỉnh không chỉ là vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam với những giá trị văn hóa độc đáo mà còn là điểm đến hấp dẫn cho du lịch, hợp tác, đầu tư và đổi mới sáng tạo.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ phát biểu tại hội nghị.

Dự thảo Đề án đề ra mục tiêu cụ thể giai đoạn 2026 - 2030 là có trên 90% người dân hiểu đúng, đồng thuận và ủng hộ chính sách trọng tâm của tỉnh vào năm 2030; thực hiện ít nhất 10 chiến dịch truyền thông lớn/năm trên các nền tảng báo chí, truyền hình, mạng xã hội, nền tảng số; tối thiểu 50% sản phẩm truyền thông chủ lực của tỉnh có phiên bản song ngữ hoặc đa ngữ... Định hướng đến năm 2035, Phú Thọ trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về truyền thông số, quảng bá thương hiệu và xúc tiến đầu tư quốc tế; định vị thương hiệu quốc tế “Phú Thọ - Vùng Đất Tổ linh thiêng, hội tụ bản sắc văn hóa Việt Nam, điểm đến xanh, sáng tạo, hội nhập”.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ đóng góp ý kiến vào dự thảo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận, đánh giá cao vai trò chủ trì tham mưu và tinh thần trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; sự tích cực tham gia đóng góp ý kiến của các sở, ngành, đơn vị liên quan trong chuẩn bị xây dựng các dự thảo kế hoạch, đề án.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở VH-TT&DL tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại hội nghị để bổ sung, hoàn thiện các dự thảo kế hoạch, đề án. Đồng chí nhấn mạnh: Xác định việc xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện các kế hoạch, đề án về hoạt động thông tin cơ sở, truyền thông chính sách và quảng bá hình ảnh tỉnh Phú Thọ là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh trong thời gian tới, Sở Tài chính cần quan tâm ưu tiên phân bổ nguồn lực để thực hiện cho cả giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Sở KH&CN phối hợp chặt chẽ với Sở VH-TT&DL đưa trí tuệ nhân tạo, khoa học công nghệ vào triển khai thực hiện các kế hoạch, đề án. Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh bổ sung chỉ tiêu, cơ cấu nguồn nhân lực để thực hiện.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, việc triển khai thực hiện các kế hoạch, đề án sẽ liên quan đến hầu hết các sở, ngành, đơn vị. Do vậy, các đơn vị cần chủ động rà soát, tích hợp, lồng ghép với các nhiệm vụ chuyên môn để tránh chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, đảm bảo việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Hương Giang