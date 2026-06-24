Hoàng Cương trên hành trình số

Không còn là những khái niệm xa vời, chuyển đổi số đang hiện diện trong từng hoạt động của bộ máy chính quyền và đời sống người dân xã Hoàng Cương. Từ những văn bản được ký số, hồ sơ được xử lý trên môi trường mạng đến các lớp tập huấn kỹ năng số cho cán bộ và Nhân dân, địa phương đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW.

Cán bộ y tế xã Hoàng Cương hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử, góp phần đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân.

Tập trung xây dựng chính quyền số

Hiện nay, tại Hoàng Cương, nhiều quy trình quản lý, điều hành đã được thực hiện trên môi trường số. Những văn bản được ký số, chuyển nhận chỉ trong vài phút; những chỉ đạo của lãnh đạo xã được cập nhật kịp thời qua hệ thống điện tử; việc theo dõi, kiểm tra tiến độ công việc cũng trở nên thuận tiện, minh bạch hơn. Đó là những dấu hiệu cho thấy chuyển đổi số đang từng bước thay đổi cách vận hành của bộ máy chính quyền địa phương.

Xác định chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, Đảng ủy, UBND xã Hoàng Cương đã chủ động ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cùng với đó, xã tập trung huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cấp hệ thống mạng internet, từng bước hoàn thiện nền tảng phục vụ xây dựng chính quyền số.

Điểm nổi bật trong hành trình số hóa ở Hoàng Cương là việc đưa công nghệ vào công tác quản lý, điều hành hằng ngày. Hiện nay, 100% cán bộ, công chức xã sử dụng phần mềm quản lý văn bản, hộp thư công vụ và chữ ký số trong xử lý công việc. Hệ thống thông tin, dữ liệu được cập nhật thường xuyên, giúp rút ngắn thời gian luân chuyển hồ sơ, giảm chi phí hành chính và nâng cao tính chính xác trong giải quyết công việc.

Hoàng Cương còn gắn chuyển đổi số với cải cách hành chính. Các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền số được triển khai đồng bộ, hướng tới mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Từ đăng ký kinh doanh, quản lý đất đai đến các thủ tục hộ tịch, nhiều khâu đã được thực hiện trên hệ thống điện tử, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và giảm thời gian chờ đợi cho người dân.

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Hà Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Hoàng Cương cho biết: Xã xác định chuyển đổi số quan trọng nhất là thay đổi phương thức quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Mục tiêu của xã là xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm, để mỗi ứng dụng công nghệ đều mang lại lợi ích thiết thực cho cán bộ và người dân.

Lan tỏa mạnh mẽ "kỹ năng số"

Hoàng Cương không chỉ tập trung số hóa hoạt động của cơ quan nhà nước mà còn từng bước đưa công nghệ đến gần hơn với cán bộ cơ sở, các hộ sản xuất, kinh doanh và từng người dân trên địa bàn.

Ngay từ đầu năm, xã đã chú trọng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận các nền tảng số trong đời sống và sản xuất. Từ việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử đến khai thác thông tin trên môi trường mạng, nhiều người dân đã dần thay đổi thói quen, chủ động tiếp cận các tiện ích số thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào phương thức truyền thống.

Ở lĩnh vực sản xuất, xã tích cực vận động Nhân dân mạnh dạn ứng dụng khoa học - kỹ thuật và công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Các hộ nông dân ngày càng quen với việc tìm kiếm thông tin kỹ thuật canh tác, phòng trừ sâu bệnh, giá cả thị trường qua điện thoại thông minh; nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh bước đầu sử dụng mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Một trong những dấu ấn rõ nét của chuyển đổi số tại Hoàng Cương là việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực an sinh xã hội. Địa phương đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận trợ cấp qua tài khoản ngân hàng. Đến nay, tỷ lệ chi trả không dùng tiền mặt trong lĩnh vực bảo trợ xã hội đã đạt trên 50%; riêng lĩnh vực người có công đạt khoảng 59%. Những con số ấy cho thấy người dân đang từng bước làm quen với các dịch vụ tài chính số, đồng thời giúp cơ quan quản lý nâng cao hiệu quả, minh bạch trong thực hiện chính sách.

Theo đồng chí Hà Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Hoàng Cương, chuyển đổi số ở cấp xã sẽ không thể thành công nếu người dân đứng ngoài cuộc. Vì vậy, địa phương xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tiếp tục nâng cao kỹ năng số cho cộng đồng, giúp người dân sử dụng thành thạo các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử và các ứng dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Từ những thay đổi trong tư duy quản lý đến sự chuyển biến trong nhận thức của người dân, hành trình số hóa ở Hoàng Cương đang được nối dài bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Con đường phía trước còn nhiều thách thức, nhưng với nền tảng đã được tạo dựng cùng quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của Nhân dân, Hoàng Cương đang từng bước khẳng định vị thế của một địa phương năng động trên hành trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Minh Vũ