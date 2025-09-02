Học sinh THPT Trần Phú dùng tiền thưởng nấu cháo thiện nguyện

{title}
{publish}
{head}
Trong không khí chia sẻ đầy ấm áp, nhóm học sinh Trường THPT Trần Phú đã cùng bếp cháo Từ Tâm tổ chức chương trình nấu và phát 200 suất cơm miễn phí (trị giá 25.000 đồng/suất) dành tặng bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Phú Thọ.
Số tiền trên được đóng góp từ tiền thưởng của các học sinh giỏi đã đạt thành tích trong năm học vừa qua; những suất cơm giản dị nhưng chan chứa tình người góp phần tiếp thêm nghị lực cho những phận đời kém may mắn.
Hoạt động trên cũng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi không chỉ lan tỏa tinh thần sẻ chia, yêu thương mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ, biến niềm vui học tập thành những hành động thiết thực vì cộng đồng.
Ngay từ sáng sớm, không khí nhộn nhịp của học sinh Trường THPT Trần Phú cùng bếp cháo Từ Tâm đã diễn ra tất bật.
Các em học sinh cùng nhau sắp xếp nguyên liệu trước khi vào bếp.
Học sinh phấn khởi khi được tự tay nấu món ăn đầy ý nghĩa.
Các khay thức ăn được sắp xếp ngăn nắp
Hoa quả được xếp gọn gàng vào khay.
Những chai nước đậu nành được đổ đầy, đóng nắp và làm mát để phát cho mọi người
Nụ cười tươi tắn của học sinh khi tự tay đóng gói các hộp thức ăn chuẩn bị cho bệnh nhân.
Rất đông bệnh nhân xếp hàng dài, tuân thủ quy định để nhận những suất cơm từ thiện.
Học sinh ân cần trao tận tay từng suất cơm cho bệnh nhân.
Bệnh nhân vui mừng đốn nhận suất cơm từ tay các em học sinh
Dương Chung
baophutho.vn Xã Kim Bôi đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy và đưa mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, hoạt động ổn định, hiệu quả,...
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/9, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa dông, cục bộ mưa to đến rất to, cảnh báo nguy cơ kèm theo lốc, sét, mưa...
baophutho.vn Mùa mưa bão năm nay, 34 hộ gia đình người có công và hộ nghèo trên địa bàn xã Đồng Lương không còn thấp thỏm lo lắng vì những ngôi nhà xuống...
baophutho.vn Tối 2/9, ngay sau Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025),...
baophutho.vn Tối 2/9, đông đảo người dân tỉnh Phú Thọ và du khách thập phương đã có mặt tại Cầu đi bộ Công viên Văn Lang, phường Việt Trì; Quảng trường Hồ...
baophutho.vn Tối 2/9, hàng nghìn người dân từ khắp các địa phương đã có mặt tại khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Vĩnh Phúc để thưởng lãm những màn...
baophutho.vn Những góc quay ấn tượng tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9