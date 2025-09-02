Học sinh THPT Trần Phú dùng tiền thưởng nấu cháo thiện nguyện

Trong không khí chia sẻ đầy ấm áp, nhóm học sinh Trường THPT Trần Phú đã cùng bếp cháo Từ Tâm tổ chức chương trình nấu và phát 200 suất cơm miễn phí (trị giá 25.000 đồng/suất) dành tặng bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Phú Thọ.

Số tiền trên được đóng góp từ tiền thưởng của các học sinh giỏi đã đạt thành tích trong năm học vừa qua; những suất cơm giản dị nhưng chan chứa tình người góp phần tiếp thêm nghị lực cho những phận đời kém may mắn.

Hoạt động trên cũng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi không chỉ lan tỏa tinh thần sẻ chia, yêu thương mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ, biến niềm vui học tập thành những hành động thiết thực vì cộng đồng.

Ngay từ sáng sớm, không khí nhộn nhịp của học sinh Trường THPT Trần Phú cùng bếp cháo Từ Tâm đã diễn ra tất bật.

Các em học sinh cùng nhau sắp xếp nguyên liệu trước khi vào bếp.

Học sinh phấn khởi khi được tự tay nấu món ăn đầy ý nghĩa.

Các khay thức ăn được sắp xếp ngăn nắp

Hoa quả được xếp gọn gàng vào khay.

Những chai nước đậu nành được đổ đầy, đóng nắp và làm mát để phát cho mọi người

Nụ cười tươi tắn của học sinh khi tự tay đóng gói các hộp thức ăn chuẩn bị cho bệnh nhân.

Rất đông bệnh nhân xếp hàng dài, tuân thủ quy định để nhận những suất cơm từ thiện.

Học sinh ân cần trao tận tay từng suất cơm cho bệnh nhân.

Bệnh nhân vui mừng đốn nhận suất cơm từ tay các em học sinh

Dương Chung