Học sinh Trường THPT Hùng Vương giành Giải Vàng tại kỳ thi Olympic Tiếng Anh Đông Nam Á GELOSIA 2026

Từ ngày 5 - 8/4/2026, tại Singapore đã diễn ra vòng thi quốc tế kỳ thi Olympic Tiếng Anh Đông Nam Á GELOSIA 2026 với sự tham gia của các thí sinh xuất sắc đến từ nhiều quốc gia trong khu vực.

Em Lê Quỳnh Nga, Trường THPT Hùng Vương.

Tại kỳ thi, em Lê Quỳnh Nga, học sinh lớp 11I, Trường THPT Hùng Vương, phường Phú Thọ đã xuất sắc giành Giải Vàng, khẳng định năng lực ngoại ngữ và bản lĩnh hội nhập của học sinh Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Thành tích của em Lê Quỳnh Nga không chỉ là niềm tự hào của cá nhân và gia đình, mà còn góp phần làm rạng danh nhà trường, địa phương. Kết quả này đồng thời thể hiện sự quan tâm, đầu tư đúng hướng của Trường THPT Hùng Vương trong công tác dạy và học ngoại ngữ, cũng như việc bồi dưỡng học sinh tham gia các sân chơi tri thức lớn.

Thành tích đạt được là minh chứng cho tinh thần hiếu học, ý chí phấn đấu vươn lên của học sinh, qua đó góp phần lan tỏa phong trào học tập, rèn luyện trong toàn trường. Trong thời gian tới, Trường THPT Hùng Vương tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, khuyến khích học sinh tham gia các sân chơi học thuật lớn, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Hiền Mai


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đông nam á olympic tiếng anh học sinh Việt Nam Nhân lực chất lượng cao Vàng Xuất sắc Lan tỏa phong trào Singapore Thí sinh Quốc gia
Trang bị kỹ năng sống cho học sinh nội trú

Trang bị kỹ năng sống cho học sinh nội trú
2026-04-11 16:04:00

baophutho.vn Chiều xuống, khu vườn rau của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh lại rộn ràng tiếng nói cười. Những nhóm học sinh cần mẫn tưới nước, nhổ cỏ,...

Khi giáo dục trở thành mệnh lệnh phát triển

Khi giáo dục trở thành mệnh lệnh phát triển
2026-04-10 11:00:00

baophutho.vn Ngay sau khi Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị ban hành ngày 22/8/2025, giáo dục và đào tạo không còn là một lĩnh vực “đi cùng” mà đã trở thành...

