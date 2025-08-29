Hội CCB tỉnh gặp mặt nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và 35 năm ngày thành lập Hội

Ngày 29/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức gặp mặt tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, CCB tiêu biểu nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và 35 năm ngày thành lập Hội CCB tỉnh (5/10/1990 - 5/10/2025).

Tới dự có các đồng chí: Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng - Phó Tư lệnh Quân khu 2.

Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam tặng hoa chúc mừng Hội CCB tỉnh.

Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu ý kiến.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp to lớn của các thế hệ CCB đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cách đây 80 năm, thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội. 80 năm qua, Nhân dân ta với truyền thống yêu nước, đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành nhiều thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Góp phần vào những thắng lợi vẻ vang đó là sự đóng góp to lớn, hy sinh anh dũng của các thế hệ bộ đội Cụ Hồ - những người lính kiên trung, trong đó có lực lượng CCB tỉnh Phú Thọ.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Đức Hinh tặng hoa chúc mừng Hội CCB tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Đức Hinh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trải qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, Hội CCB tỉnh đã không ngừng phát triển, tiếp tục giữ vững ngọn lửa cách mạng, khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Hội đã tập hợp, đoàn kết các thế hệ CCB, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, tích cực tham gia các phong trào: CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ an ninh Tổ quốc, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Đồng thời, Hội luôn quan tâm, chăm lo thiết thực tới đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, không để ai bị lãng quên hay bỏ lại phía sau.

Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Hội CCB tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Phát biểu và tặng hoa chúc mừng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bùi Đức Hinh và Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc nhất đối với những hy sinh, đóng góp to lớn, bền bỉ và thầm lặng của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, CCB trên địa bàn tỉnh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Các đồng chí đề nghị thời gian tới, Hội CCB tỉnh cần tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Hội cần tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong của CCB trong các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Các cấp Hội CCB trong tỉnh phải thể hiện rõ hơn vai trò, vị trí là lực lượng chính trị tin cậy bảo vệ chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để góp sức cùng cả nước nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Nhân dịp này, Trung ương Hội CCB Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho Hội CCB tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu”.

Hồng Nhung