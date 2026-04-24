Hội đồng hương Ứng Hoà tại Hoà Bình kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển

Ngày 24/4, Hội đồng hương Ứng Hoà tại khu vực thành phố Hoà Bình (cũ) tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập. Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình, thu hút đông đảo hội viên qua các thời kỳ cùng đại diện các chi hội tham dự.

Đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Hội đồng hương Ứng Hòa tại khu vực thành phố Hòa Bình (cũ).

Hội đồng hương Ứng Hòa tại khu vực thành phố Hòa Bình (cũ) được thành lập từ năm 1996, ban đầu chỉ với vài chục hội viên sinh sống, làm việc trên địa bàn. Trải qua 3 thập kỷ xây dựng và trưởng thành, đến nay hội đã không ngừng mở rộng quy mô với hàng trăm thành viên, sinh hoạt tại 5 chi hội. Sự lớn mạnh này không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết mà còn khẳng định sức lan tỏa, gắn kết của cộng đồng người Ứng Hòa nơi đất khách.

Phát huy truyền thống quê hương hiếu học, cần cù và sáng tạo, nhiều hội viên đã vươn lên khẳng định vị thế trong các lĩnh vực kinh tế, trở thành những doanh nhân tiêu biểu, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương. Không ít hội viên hiện đang đảm nhiệm những vị trí quan trọng tại các cơ quan, đơn vị, sở, ngành, góp phần nâng cao uy tín và vai trò của cộng đồng người Ứng Hoà tại khu vực Hoà Bình.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc được biểu diễn tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội đồng hương Ứng Hòa.

Không chỉ là nơi quy tụ, gắn kết tình đồng hương, hội còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho mỗi hội viên. Các thành viên có điều kiện gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống và công việc, hỗ trợ lẫn nhau khi gặp khó khăn. Sự sẻ chia ấy góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng.

Hàng năm, hội duy trì nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Nổi bật là việc tổ chức trao quà mừng thọ cho hội viên từ 70 tuổi trở lên, thể hiện sự tri ân, kính trọng đối với thế hệ đi trước. Bên cạnh đó, hội còn chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài với việc biểu dương, khen thưởng và tặng quà cho hàng trăm học sinh là con em hội viên đạt thành tích cao trong học tập.

Song song với việc thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống hội viên, công tác an sinh xã hội luôn được hội quan tâm. Các hoạt động thăm hỏi, động viên kịp thời khi hội viên ốm đau, gặp hoàn cảnh khó khăn đã trở thành nét đẹp truyền thống, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Nhân dịp này, Hội đồng hương Ứng Hòa tại khu vực thành phố Hòa Bình (cũ) đã tổ chức lễ mừng thọ các bậc cao niên.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Hội đồng hương Ứng Hoà tại khu vực thành phố Hoà Bình (cũ) xác định tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh, gắn bó.

Với nền tảng đã được vun đắp suốt 30 năm qua, hội tiếp tục khẳng định vai trò là mái nhà chung, nơi kết nối và nâng đỡ những người con Ứng Hoà trên hành trình lập nghiệp nơi xa quê.

Mạnh Hùng