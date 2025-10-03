Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương họp đánh giá kết quả 8 tháng đầu năm

Ngày 3/10, đồng chí Lê Thành Long - Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương chủ trì phiên họp trực tuyến đánh giá kết quả 8 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2025 sau khi hợp nhất. Dự tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; đại điện lãnh đạo các sở, ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Theo đánh giá của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương, 8 tháng năm 2025, công tác chỉ đạo của Hội đồng phối hợp PBGDPL và Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương tiếp tục được quan tâm thực hiện. Theo chức năng và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng năm 2025, Hội đồng các cấp tổ chức triển khai kịp thời các nhiệm vụ, với nhiều hình thức đa dạng, thường xuyên. Trong 6 tháng đầu năm 2025, cả nước đã tổ chức được 216.584 hoạt động PBGDPL trực tiếp cho 23.977.557 lượt người tham dự; 4.987 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 2.284.549 lượt người dự thi; phát hành 16.063.931 tài liệu PBGDPL trong đó đăng tải trên Internet 557.131 tài liệu.

Nhiều nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng Trung ương được các thành viên chủ động tổ chức thực hiện, đặc biệt trong việc định hướng nhân rộng các mô hình PBGDPL, đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số. Bộ Tư pháp, Cơ quan Thường trực Hội đồng Trung ương tiếp tục chủ động phát huy vai trò làm đầu mối nắm bắt thông tin, gắn kết, tăng cường sự phối hợp giữa các ban, bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương thông qua các buổi làm việc chuyên đề. Kết quả hoạt động của Hội đồng đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL; tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL; bảo đảm quyền được thông tin pháp luật, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước và tăng cường quản lý Nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật.

Trong 4 tháng cuối năm 2025, Hội đồng PBGDPL Trung ương đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm, phát huy vai trò tập thể và từng thành viên trong chỉ đạo, phối hợp thực hiện PBGDPL, TGPL và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Các hoạt động hướng về cơ sở, phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật và xây dựng văn hóa tuân thủ trong toàn xã hội.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ ngành và địa phương đã nêu ra nhiều ý kiến liên quan đến việc chi trả mức thù lao cho các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; nghiên cứu mở các chuyên mục phổ biến pháp luật trên các nền tảng số, mạng xã hội để người dân thuận tiện trong việc tìm hiểu, tiếp cận các chính sách pháp luật.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao các hoạt động PBGDPL đã được triển khai trong thời gian qua. Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thời gian tới, Bộ Tư pháp tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức hiệu quả Ngày pháp luật Việt Nam; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, nâng cao tính lan tỏa và thực chất. Bộ Nội vụ phối hợp Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan xây dựng chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với từng vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện việc đưa nội dung giáo dục pháp luật vào chương trình giảng dạy ở các cấp học, đặc biệt chú trọng việc hình thành ý thức pháp luật cho học sinh, sinh viên. Các bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, tích cực triển khai có hiệu quả các đề án chuyển đổi số trong công tác PBGDPL; ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, bảo đảm phù hợp với xu thế phát triển và yêu cầu thực tiễn.

Thu Hà