Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/11, Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các đồng chí: Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh; Bùi Văn Trường - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; Đỗ Thị Ngọc Ánh - Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Theo Quyết định số 40-QĐ/TU của Tỉnh ủy Phú Thọ chỉ định BCH Đảng bộ UBND tỉnh có 41 đồng chí; Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy UBND tỉnh có 11 đồng chí. Đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh; đồng chí Bùi Văn Trường - Tỉnh ủy viên và đồng chí Đỗ Thị Ngọc Ánh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh. Chỉ định 7 đồng chí là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND tỉnh; đồng chí Đỗ Thị Ngọc Ánh được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm UBKT và 2 đồng chí giữ chức Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh chủ trì hội nghị

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến vào 6 nội dung: Quy chế làm việc của BCH, BTV, Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; Chương trình làm việc toàn khóa của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030; Nghị quyết phân công BCH Đảng bộ UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2025 – 2030; Quy chế làm việc của UBKT Đảng uỷ UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá nhiệm kỳ 2025-2030 của BCH Đảng bộ UBND tỉnh.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh khẳng định: Hội nghị lần thứ I của BCH Đảng bộ UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thể hiện tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, đánh dấu bước tiến mới của Đảng bộ UBND tỉnh trong giai đoạn phát triển sau hợp nhất trong bối cảnh hệ thống chính trị được sắp xếp, kiện toàn theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.”

Ban chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030

Điểm lại một số kết quả trong phát triển KT-XH, xây dựng Đảng mà Đảng bộ UBND tỉnh đã đạt được thời gian qua; khẳng định những kết quả đó là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tập thể BCH, BTV, Thường trực và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ UBND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh cho biết, thời gian tới, BCH Đảng bộ UBND tỉnh sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng và hệ thống chính trị; sớm hoàn thiện các quy chế, quy định, chương trình làm việc toàn khóa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường đối thoại, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo... của Nhân dân. Tập trung phát triển KT-XH nhanh và bền vững, thực hiện tốt 3 đột phá nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Đảng bộ gắn với 3 khâu đột phá chiến lược tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã đề ra. Phát triển văn hóa – xã hội hài hòa với tăng trưởng kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội, việc làm, giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, chăm lo đời sống Nhân dân; phát huy giá trị văn hóa, truyền thống lịch sử của vùng Đất Tổ. Giữ vững quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn; tăng cường đối ngoại, mở rộng hợp tác, phát huy vị thế trung tâm vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Khẳng định: Nhiệm kỳ 2025–2030 sẽ là giai đoạn bản lề, đặt nền móng cho sự phát triển đột phá của Đảng bộ UBND tỉnh, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu phát huy truyền thống, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; xây dựng Phú Thọ phát triển nhanh, xanh, bền vững, trở thành trung tâm động lực của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh đề nghị mỗi đồng chí trong BCH, BTV, Thường trực, UBKT và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, kỷ cương, tiên phong, sáng tạo – cùng chung sức, đồng lòng xây dựng Đảng bộ UBND tỉnh thực sự là hạt nhân lãnh đạo, là trung tâm đoàn kết, là động lực đổi mới trong toàn bộ hệ thống chính trị cấp tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I đã đề ra và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh tặng hoa chia tay các đồng chí thôi không tham gia BCH Đảng bộ UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, Đảng ủy UBND tỉnh đã tổ chức gặp mặt, tặng hoa chia tay 14 đồng chí thôi không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thay mặt BCH, BTV, Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, đồng chí Trần Duy Đông ghi nhận và tri ân sự cống hiến, những đóng góp rất quan trọng của đồng chí và mong muốn, các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần của người đảng viên, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong công tác mà các đồng chí tích luỹ được để có những ý kiến đóng góp đối với BCH, xây dựng Đảng bộ UBND tỉnh ngày càng phát triển bền vững.

Đinh Vũ