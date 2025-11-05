Quan tâm phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số

Việc tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là nhiệm vụ chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên, thể hiện tinh thần trách nhiệm, niềm tin và tâm huyết của mình đối với Đảng, đối với con đường phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, đặc biệt là các chế độ, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cùng doanh nghiệp và lãnh đạo xã Trung Sơn tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Hồng Nhung

Khu Nhồi, xã Trung Sơn hiện có 99 hộ dân với 558 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào DTTS, hộ nghèo chiếm tới 36,6%, cận nghèo chiếm 14,1%. Những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các cấp chính quyền, về phát triển kinh tế, Khe Nhồi đã trồng được cây quế là cây chủ lực với 120ha, trồng cây lâm nghiệp với hơn 11,74ha, nhận khoán trồng, bảo vệ, chăm sóc hơn 245ha rừng sản xuất là rừng tự nhiên. Người dân đã chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, yên tâm để tập trung phát triển kinh tế, lựa thế đồi núi tranh thủ làm lúa, chủ động gieo cấy đúng lịch, ngô lúa nối vụ, năng suất lúa cũng khá hơn trước, nhiều hộ dân nhận trồng tới 7 - 10ha rừng, đã xây được nhà khang trang, kiên cố.

Trong các buổi sinh hoạt chi bộ khu vừa qua, các đảng viên đã được nghiên cứu các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đều nhất trí cho rằng, dự thảo các văn kiện đều có bố cục chặt chẽ, nội dung toàn diện, phản ánh đúng tình hình thực tiễn đất nước và bối cảnh quốc tế hiện nay, thể hiện tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển và thống nhất ý chí trong toàn Đảng, toàn dân.

Từ thực tiễn ở cơ sở, đồng chí Đinh Thị Linh - Bí thư Chi bộ Khu Nhồi, xã Trung Sơn đã tổng hợp ý kiến đề xuất các cấp, ngành tiếp tục quan tâm hơn nữa đến chính sách phát triển vùng đồng bào DTTS, nhất là trong việc hỗ trợ sản xuất, tạo sinh kế bền vững cho người dân; tăng cường đầu tư hạ tầng nông thôn, trường học, trạm y tế và đào tạo cán bộ trẻ có năng lực, tâm huyết.

Khu Nhồi cũng như các khu còn lại của xã Trung Sơn hiện còn nhiều khó khăn, đặc biệt là tỷ lệ hộ nghèo cao. Muốn thoát nghèo bền vững, người dân phải được tiếp cận các cơ hội làm ăn, khởi nghiệp, được tiếp cận nguồn vốn, kỹ thuật và thị trường. Bên cạnh đó, cần tiếp tục tăng cường đào tạo nghề, phát triển hợp tác xã, liên kết sản xuất, bảo đảm đầu ra cho các sản phẩm, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Cần có cơ chế linh hoạt hơn trong việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, tạo điều kiện để người dân chủ động, sáng tạo trong phát triển sinh kế.

Từ nhiều năm nay, Đảng và Nhà nước đã có các chính sách dành cho vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và đồng bào các DTTS. Tuy nhiên, trong dự thảo văn kiện lần này, chúng tôi đề nghị nghiên cứu cân nhắc thay cụm từ “có chính sách” bằng cụm từ “tăng cường chính sách”; bổ sung cụm từ “tiếp tục đầu tư và có chính sách ưu tiên tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ít người” vào nội dung: “Bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ cùng phát triển”.

Ngọc Tuấn (ghi)