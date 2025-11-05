Đảng bộ xã Lâm Thao trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2025

Sáng 5/11, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lâm Thao đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2025 cho các đảng viên có nhiều năm tuổi Đảng. Tới dự có đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Quang Anh

Trong đợt này, Đảng bộ xã Lâm Thao có 16 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 3 đồng chí được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí 50 năm; 2 đồng chí 45 năm; 4 đồng chí 40 năm và 5 đồng chí 30 năm tuổi Đảng. Trong đó, đồng chí Nguyễn Quang Anh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lâm Thao, vinh dự là một trong những đảng viên được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Ngoài ra, Đảng bộ xã còn có 3 đồng chí đảng viên được truy tặng Huy hiệu 55 năm; 50 năm và 40 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi đã chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, bày tỏ lòng trân trọng, tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các thế hệ đảng viên. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm xây dựng Đảng bộ xã Lâm Thao ngày càng trong sạch, vững mạnh. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy xã Lâm Thao tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng. Trong đó, cần tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đánh giá đúng thực chất, chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên; quản lý chặt chẽ sổ nghị quyết, hồ sơ đảng viên, đồng thời chú trọng công tác phát triển đảng viên mới. Đồng chí đề nghị xã Lâm Thao rà soát, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, đảng viên có năng lực để tạo nguồn cán bộ cho khu dân cư. Bên cạnh đó, cần tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình “Căn nhà cấp ủy”, huy động nguồn lực xã hội hóa và ngày công lao động để chăm lo, hỗ trợ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần củng cố khối đoàn kết trong Đảng và trong Nhân dân.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bùi Đình Thi và Bí thư Đảng uỷ xã Lâm Thao trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên

Lễ trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng là dịp để tôn vinh, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, cống hiến không ngừng của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ xã Lâm Thao. Đồng thời giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy tinh thần phấn đấu, cống hiến trong lớp đảng viên trẻ, góp phần xây dựng quê hương Lâm Thao ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên

Đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ xã trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Đồng chí Chủ tịch UBND xã trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Anh Thơ