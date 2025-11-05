Đảng bộ xã Lâm Thao trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2025

{title}
{publish}
{head}
Sáng 5/11, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lâm Thao đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2025 cho các đảng viên có nhiều năm tuổi Đảng. Tới dự có đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Quang Anh
Trong đợt này, Đảng bộ xã Lâm Thao có 16 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 3 đồng chí được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí 50 năm; 2 đồng chí 45 năm; 4 đồng chí 40 năm và 5 đồng chí 30 năm tuổi Đảng. Trong đó, đồng chí Nguyễn Quang Anh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lâm Thao, vinh dự là một trong những đảng viên được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Ngoài ra, Đảng bộ xã còn có 3 đồng chí đảng viên được truy tặng Huy hiệu 55 năm; 50 năm và 40 năm tuổi Đảng.
Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi đã chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, bày tỏ lòng trân trọng, tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các thế hệ đảng viên. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm xây dựng Đảng bộ xã Lâm Thao ngày càng trong sạch, vững mạnh. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy xã Lâm Thao tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng. Trong đó, cần tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đánh giá đúng thực chất, chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên; quản lý chặt chẽ sổ nghị quyết, hồ sơ đảng viên, đồng thời chú trọng công tác phát triển đảng viên mới. Đồng chí đề nghị xã Lâm Thao rà soát, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, đảng viên có năng lực để tạo nguồn cán bộ cho khu dân cư. Bên cạnh đó, cần tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình “Căn nhà cấp ủy”, huy động nguồn lực xã hội hóa và ngày công lao động để chăm lo, hỗ trợ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần củng cố khối đoàn kết trong Đảng và trong Nhân dân.
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bùi Đình Thi và Bí thư Đảng uỷ xã Lâm Thao trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên
Lễ trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng là dịp để tôn vinh, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, cống hiến không ngừng của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ xã Lâm Thao. Đồng thời giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy tinh thần phấn đấu, cống hiến trong lớp đảng viên trẻ, góp phần xây dựng quê hương Lâm Thao ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.
Đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên
Đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ xã trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho các đảng viên
Đồng chí Chủ tịch UBND xã trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên
Anh Thơ
baophutho.vn Chiều 5/11, đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh đã tới dự và chung vui với Nhân dân...
baophutho.vn Việc tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc...
Trong thời đại cộng nghệ số, sử dụng mạng xã hội đã trở thành một nhu cầu thường xuyên của đời sống, nơi có thể kết nối con người, kết nối thông tin vượt qua giới hạn không...
Ngày 15/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
V.I.Lênin từng chỉ rõ: “Điều quan trọng đối với chúng ta là thu hút toàn thể những người lao động, không trừ một ai tham gia vào việc quản lý nhà nước. Đó là một nhiệm vụ rất...
baophutho.vn Qua nghiên cứu Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Tú – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Phú nhận thấy công...
baophutho.vn Sáng 3/11, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 11 tại Chi bộ khu 1, xã Tây Cốc. Cùng dự có...