Chính trị
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tập trung vào hai nội dung lớn, đó là: Nhóm vấn đề về công tác Đại hội XIV của Đảng và Nhóm vấn về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sáng 5/11, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường điều hành Phiên khai mạc.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 14 khai mạc trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu công tác năm, nhiệm kỳ 2020-2025 và các công việc chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tập trung vào hai nội dung lớn, đó là: Nhóm vấn đề về công tác Đại hội XIV của Đảng và Nhóm vấn về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trong từng nhóm vấn đề sẽ có nhiều nội dung cụ thể, đặc biệt trong nhóm vấn đề về Công tác Đại hội XIV của Đảng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, thời gian gấp, công việc nhiều, yêu cầu cao, nhưng càng trong thời khắc quyết định, chúng ta càng phải nỗ lực, tranh thủ thời gian, làm việc với tinh thần vượt qua thách thức, vượt qua chính mình với tư duy chiến lược và hành động quyết liệt vì lợi ích quốc gia-dân tộc, vì vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, phát huy trí tuệ tập thể, thẳng thắn, xây dựng, quyết đoán trong lựa chọn phương án tối ưu vì lợi ích quốc gia-dân tộc cũng như trong đóng góp ý kiến với các nội dung trong chương trình nghị sự của Hội nghị.

Theo chương trình, Hội nghị làm việc đến ngày 6/11.

Nguồn TTXVN/Vietnam+


Nguồn TTXVN/Vietnam+

 Từ khóa: Ban chấp hành trung ương đảng hội nghị ỦY viên Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam Xây dựng Đảng Thủ đô Hà Nội nhóm Lợi ích quốc gia Tô Lâm Tổng bí thư
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long