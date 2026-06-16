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Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 2

Chiều 16/6, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2, nhiệm kỳ 2026 - 2031 nhằm đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 2

Toàn cảnh Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031; chương trình hành động toàn khóa của Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh; quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và phụ trách các khu vực. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Hiện nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh có 310 hội viên và thành lập được 7 hội doanh nghiệp tại các xã, phường. Các câu lạc bộ trực thuộc như: Câu lạc bộ Nhân sự, câu lạc bộ Xuất nhập khẩu, câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp... hoạt động hiệu quả, góp phần tăng cường kết nối, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển. Cùng với đó, hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường và phát triển bền vững. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, từ đầu năm đến nay, Hiệp hội đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 10 căn nhà nhân ái với tổng giá trị 600 triệu đồng; trao tặng hàng trăm triệu đồng thăm hỏi các hoàn cảnh khó khăn.

Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 2

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã thống nhất triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Theo đó, sẽ tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội; tiếp tục khảo sát, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của hội viên; đồng thời xây dựng và triển khai kế hoạch khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương năm 2026, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hà Giang - Lưu Trường


Hà Giang - Lưu Trường

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Ban Chấp hành Triển khai nhiệm vụ hội nghị Cải thiện môi trường đầu tư Chương trình hành động Cộng đồng doanh nghiệp Nhiệm kỳ Cuối năm Đánh giá Thống Nhất
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