Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân mở rộng lần thứ I

Ngày 12/10, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, Chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường.

Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030

Tại hội nghị, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và gặp mặt kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

Theo đó, hội nghị đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là nội dung quan trọng, có ý nghĩa then chốt trong xây dựng tổ chức hội vững mạnh trong nhiệm kỳ tới.

Trong chương trình, Hội Nông dân tỉnh ôn lại truyền thống 95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam nói chung, Hội Nông dân tỉnh nói riêng luôn trung thành với Đảng, gắn bó mật thiết với nông dân, phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời động viên, khích lệ cán bộ, hội viên trong toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Hội, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới...

Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam cho Hội Nông dân tỉnh

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh triển khai chương trình phối hợp với Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao trong việc đẩy mạnh liên kết “5 nhà”: Nhà nông, Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà Bank trong nhiệm kỳ mới.

Hoàng Hương