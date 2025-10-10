Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng phường Vĩnh Yên văn minh, hiện đại

Ngày 10/10, Ủy ban MTTQ phường Vĩnh Yên long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 168 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường. Đồng chí Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Thu Hằng phát biểu tại Đại hội

Nhiệm kỳ vừa qua, MTTQ phường Vĩnh Yên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” đã được triển khai sâu rộng với nhiều cách làm sáng tạo. Nhiều mô hình hay, hoạt động có hiệu quả được triển khai, ngày càng đi vào chiều sâu, huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.

Bên cạnh đó, MTTQ phường đã thực hiện tốt vai trò, chức năng giám sát, phản biện xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy dân chủ, trí tuệ của các tầng lớp Nhân dân tham gia góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 2013, dự thảo các văn bản pháp luật, văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Định kỳ tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp và hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn. Thường xuyên nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp Nhân dân và dư luận xã hội để kịp thời tổng hợp, phản ánh với cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết góp phần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Kết quả đạt được ở các lĩnh vực hoạt động trong công tác Mặt trận của phường Vĩnh Yên đã góp phần quan trọng hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Thu Hằng tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội đại biểu MTTQ phường Vĩnh Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa quan trọng trong việc đặt nền móng cho tổ chức và hoạt động của Mặt trận trong nhiệm kỳ đầu tiên, dưới mô hình tổ chức mới trong kỷ nguyên mới. Đại hội xác định chủ đề: “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động quyết tâm xây dựng bộ máy MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả góp phần xây dựng phường Vĩnh Yên văn minh, hiện đại, thông minh, phát triển nhanh và bền vững”.

Lãnh đạo phường Vĩnh Yên tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Phú Thọ Bùi Thị Thu Hằng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của MTTQ phường Vĩnh Yên trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị MTTQ phường tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, cùng với Đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp. Nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, những vấn đề vướng mắc, phát sinh từ cơ sở để kip thời đề xuất, kiến nghị với cáp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

Bên cạnh đó, MTTQ phường cần cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 thành chương trình hành động của MITTQ đảm bảo có chỉ tiêu, lộ trình thực hiện cụ thể. Thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của MTTQ tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia gớp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của địa phương.

Trong thời gian tới, MTTQ phường cần tiếp tục tăng cường công tác phối hợp triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình ở các lĩnh vực hoạt động; thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu. Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức MTTQ đảm bảo tinh gọn, trong đó sắp xếp các hội đặc thù trực thuộc MTTQ Việt Nam phường theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng hoạt động của MTTQ về địa bàn dân cư. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phẩm chất, kỹ năng công tác, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội theo tinh thần: Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung.

Ra mắt Ủy ban MTTQ phường Vĩnh Yên nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đã hiệp thương cử 67 ông bà tham gia Ủy ban MTTQ phường Vĩnh Yên khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; bầu đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ I; hiệp thương cử ông Nguyễn Xuân Huy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, cùng 5 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Quốc Minh