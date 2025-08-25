Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 25/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị thực hiện quy trình về công tác cán bộ; cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh.

Đại biểu dự về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Trung Khải - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đọc tờ trình về việc biểu quyết giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đề án nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã được thông qua Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh và xin ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương với số lượng, danh sách các đại biểu được phân bổ đương nhiên, đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết.

Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng phải là những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng kiên định lý tưởng cách mạng tiêu biểu về phẩm chất đạo đức lối sống và năng lực công tác đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ để tham gia đóng góp vào các nội dung của đại hội.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, khách quan, đoàn kết, thống nhất cao, hội nghị đã tiến hành thảo luận, thực hiện các bước theo quy trình để thông qua Đề án và lấy phiếu biểu quyết nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo qui định đối với nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 123-KL/TW, ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

