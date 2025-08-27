Hội nghị các Hiệu trưởng trường mầm non triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026

{title}
Ngày 27/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị Hiệu trưởng các Trường mầm non trên địa bàn khu vực Phú Thọ (cũ) tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non.
Toàn cảnh hội nghị.
Sau hợp nhất tỉnh Phú Thọ có hơn 1.100 cơ sở giáo dục mầm non, trong đó có hơn 700 trường mầm non và khoảng 400 nhóm/lớp độc lập tư thục, hơn 500 điểm trường lẻ. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đông, cơ bản đạt chuẩn; tích lũy được kinh nghiệm từ ba vùng và thừa hưởng các chính sách hỗ trợ đặc thù.
Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ trẻ em mầm non trong độ tuổi ra lớp cao hơn so với toàn quốc, 100% trẻ được học 2 buổi/ngày theo chương trình GDMN, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 81,6% cao hơn so với tỷ lệ chung toàn quốc... Tuy nhiên, giáo dục mầm non của tỉnh cũng đối mặt với những thách thức trong việc nâng cao chất lượng toàn diện và đồng đều giữa các vùng, như: Tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ còn thấp, nhiều giáo viên hợp đồng, thiếu giáo viên ở cơ sở ngoài công lập, chênh lệch điều kiện chăm sóc giữa các vùng, còn nhiều điểm trường lẻ, phòng học tạm; các khu vực miền núi, dân tộc thiểu số cần có chính sách đặc thù để thu hẹp khoảng cách và nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia.
Các đại biểu dự hội nghị
Năm học 2025-2026, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh tiếp tục hoàn thiện mạng lưới hệ thống giáo dục mầm non phù hợp điều kiện kinh tế và phân bố hợp lý giữa các vùng. Đồng thời, triển khai hiệu quả công tác quản trị, chuẩn hóa quy trình quản lý, đẩy mạnh ứng chuyển đổi số trong toàn ngành.
Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non, nhất là các vùng khó khăn. Chú trọng bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ và triển khai hiệu quả các chương trình giáo dục mầm non...
