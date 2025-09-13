Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số- Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho quốc hội hiện đại”

Chiều 13/9, tại Nhà Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội - Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số - Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại”. Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các ĐBQH, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội... Tham dự trực tuyến tại các điểm cầu có khoảng 10.000 đại biểu, trong đó có 47 điểm cầu tại văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh, thành phố và Kiểm toán Nhà nước tại các khu vực; hơn 3.000 điểm cầu tại trụ sở các đơn vị hành chính cấp xã.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu thực hiện nghi thức Khai trương nền tảng “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”. Ảnh: Doãn Tấn

Dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Đặng Bích Ngọc- TUV, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các vị ĐBQH đang công tác tại tỉnh; Trưởng các ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; hội nghị được kết nối trực tuyến đến 148 điểm cầu các xã, phường trong tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Hội nghị nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, nâng cao từ nhận thức đến hành động về chuyển đổi số cho toàn thể đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức; chủ động ứng dụng công nghệ trong công việc hằng ngày; nhất là trong xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Kế thừa kết quả của nhiệm kỳ trước về xây dựng Quốc hội điện tử, Quốc hội đã nâng cấp, triển khai ứng dụng “Quốc hội 2.0” với cải tiến vượt bậc, nhiều tiện ích mới. Hiện nay, hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử đã được liên thông với trục văn bản quốc gia, cho phép xử lý công việc mọi lúc, mọi nơi, tích hợp chữ ký số và công cụ theo dõi tiến độ công việc.

Ứng dụng này sẽ được mở rộng triển khai tới Hội đồng nhân dân các cấp, các Đoàn đại biểu Quốc hội trong thời gian tới. Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các chuyên gia xây dựng bộ tài liệu khung kiến thức, kỹ năng số. Nội dung công phu, thẩm định kỹ lưỡng, tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước, phục vụ cho công tác bồi dưỡng, đào tạo, đảm bảo đúng người, đúng nhu cầu, phù hợp với vị trí công tác.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương Đảng ủy và lãnh đạo Quốc hội đã chỉ đạo triển khai phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” một cách bài bản, khoa học, hiệu quả và sát với nhu cầu thực tiễn của từng đơn vị.

Đảng ủy Quốc hội đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 57, đặt mục tiêu nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho toàn thể đại biểu Quốc hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; hình thành tư duy số và văn hóa ứng dụng công nghệ trong công việc; đồng hành với cử tri trong tiếp cận tri thức số. Quốc hội cũng chú trọng phổ cập các kỹ năng số thiết yếu, khai thác hiệu quả các nền tảng số, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, hướng tới hình thành “Quốc hội số” trong tương lai.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các xã, phường trong tỉnh

Để đưa phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” phát triển sâu rộng, thực chất, mỗi ĐBQH, cán bộ các cơ quan của Quốc hội cần nuôi dưỡng tinh thần tự học hỏi, chủ động cập nhật kiến thức mới, coi việc rèn luyện kỹ năng số là một yêu cầu tự thân hằng ngày. Đảng ủy Quốc hội tiếp tục chỉ đạo sát sao để phong trào học tập số thực sự trở thành thói quen, thành nét đẹp văn hóa công sở trong Quốc hội, xây dựng tư duy số, văn hóa số.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội và các cơ quan liên quan nhanh chóng ban hành chính thức khung kiến thức, kỹ năng số, giáo trình, bài giảng sau hội nghị này; triển khai tập huấn “đúng người, đúng nhu cầu” tránh hình thức, đào tạo tràn lan không hiệu quả; đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện nền tảng tri thức số toàn diện, phát triển các giáo trình điện tử, bài giảng trực tuyến, ứng dụng học tập trên thiết bị di động, tích hợp với các nền tảng học trực tuyến sẵn có, đồng thời kết nối, khai thác tối đa nền tảng “Bình dân học vụ số” quốc gia.... để học viên có thể thuận tiện học tập mọi lúc, mọi nơi; phổ biến, triển khai phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” đến HĐND cấp tỉnh, cấp xã.

Tổng Bí thư yêu cầu phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia để tích hợp kết quả học tập, chứng nhận kỹ năng số của cán bộ Quốc hội lên nền tảng định danh điện tử VNeID để quản lý thống nhất, công nhận thành tích học tập và xem kết quả hoàn thành chương trình “Bình dân học vụ số” là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, gắn với công tác thi đua khen thưởng hàng năm. Hoàn thành mục tiêu phổ cập 100% kiến thức, kỹ năng số cơ bản cho toàn thể đại biểu và cán bộ, công chức Quốc hội vào năm 2026.

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã bấm nút khai trương Nền tảng “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” và chứng kiến lãnh đạo các đơn vị thuộc hệ thống Quốc hội ký cam kết triển khai phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”, thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ từ Trung ương đến cơ sở, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ, triển khai nhanh chóng và hiệu quả công tác chuyển đổi số trong toàn hệ thống Quốc hội.

Phương Thanh