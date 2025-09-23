Hội nghị điển hình tiên tiến Lương Sơn: Lan tỏa tinh thần đổi mới, dựng xây quê hương

{title}
Chiều 23/9, UBND xã Lương Sơn tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ I, giai đoạn 2020 – 2025; đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 – 2030.
Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua của xã được triển khai tập trung, có trọng tâm, gắn với phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng nông thôn mới nâng cao. Lương Sơn duy trì tốc độ tăng trưởng công nghiệp – xây dựng bình quân trên 18%/năm, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 616,2 tỷ đồng, tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 35%. Xã giữ vững 19/19 tiêu chí nông thôn mới, nhiều khu dân cư, vườn mẫu, sản phẩm OCOP được công nhận.
Bí thư Đảng ủy xã Lương Sơn Đoàn Tiến Lập khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025
Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu: Trường TH&THCS Cửu Long liên tục được Chính phủ và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; HTX Dược liệu Lương Sơn thành công với mô hình sản xuất, chế biến dược liệu sạch; Khu dân cư Đồng Chúi nổi bật với việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Mường. Cùng với đó, nhiều giáo viên, y bác sĩ, nông dân, thanh niên được tôn vinh, trở thành hạt nhân lan tỏa tinh thần đổi mới, cống hiến.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lương Sơn Hoàng Việt Hồng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025
Chủ tịch UBND xã Lương Sơn Nguyễn Anh Đức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025
Giai đoạn 2025 – 2030, xã Lương Sơn tiếp tục đổi mới phong trào thi đua, gắn với mục tiêu phát triển xanh, chuyển đổi số, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và giữ gìn bản sắc văn hóa.
Tại hội nghị, UBND xã đã khen thưởng 14 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2020 – 2025; biểu dương 41 cá nhân tiêu biểu. Ủy ban MTTQ xã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn mới; đại diện khu dân cư phát biểu hưởng ứng, thể hiện quyết tâm đoàn kết, sáng tạo, góp phần dựng xây quê hương Lương Sơn ngày càng phát triển.
Lê Chung- Thùy Anh
