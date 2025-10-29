Hội nghị lần thứ Hai Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

Chiều 29/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ Hai để triển khai một số nội dung trong nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trương Quốc Huy- Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào các nội dung: Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030; Dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; Dự thảo chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; Dự thảo chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; Rà soát chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Các đống chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh biểu quyết thông qua nội dung chương trình làm việc

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Đình Thi- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định đại tá Đỗ Duy Chinh- Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy trao quyết định chỉ định đồng chí Đại tá Đỗ Duy Chinh, Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy thông báo những nội dung chính, quan trọng của kỳ họp thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Bùi Văn Quang- Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy trình bày tóm tắt dự thảo các quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy là căn cứ quan trọng để đảm bảo hoạt động lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy được tiến hành thống nhất, hiệu quả, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; đồng thời phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của từng thành viên cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Dự thảo Quy chế làm việc gồm có 5 chương và 31 điều, giảm 1 điều so với Quy chế số 01-QC/TU, ngày 05/7/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Dự kiến Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành gồm 73 nội dung; trong đó; Năm 2025 (quý 4): 15 nội dung; Năm 2026: 11 nội dung; năm 2027: 08 nội dung; năm 2028: 11 nội dung; năm 2029: 09 nội dung; năm 2030: 19 nội dung.

Đồng chí Bùi Đình Thi- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định nhân sự tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Hải- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trình bày tóm tắt dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Chươngtrình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Theo quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy Phú Thọ quyết định chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm; ban hành các quy chế, nghị quyết và chủ trương lớn để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và các chủ trương, nghị quyết của Trung ương. Đồng thời, lãnh đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãnh đạo chính quyền thực hiện quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Phan Trọng Tấn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy; quyết định triệu tập và chỉ đạo chuẩn bị nội dung các kỳ họp Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ, quản lý và phân công nhiệm vụ đối với các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy, thống nhất quản lý biên chế, cán bộ trong toàn hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tình góp ý vào nội dung rà soát, điều chỉnh một số chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ, cho ý kiến về chương trình, nội dung các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh và chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương lớn về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy nhấn mạnh tầm quan trọng của nội dung 2 quy chế bởi quyết định đến chất lượng điều hành công việc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tham gia góp ý bằng văn bản, tập trung vào tính phân cấp, phân quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo quy chế để ban hành vào ngày 31/10.

Đối với nội dung rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghiên cứu các chỉ tiêu của Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV để điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Đồng thời, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cần tập trung lãnh, chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu KT-XH đã đề ra trong thời gian từ nay đến cuối năm.

Phan Cường