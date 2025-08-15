Hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn sắp xếp bộ máy Mặt trận Tổ quốc

Chiều 15/8, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến phản ánh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của Mặt trận các cấp và các tổ chức chính trị, xã hội, các tổ chức quần chúng 2 cấp. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị. Đồng chí Đinh Công Thực – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự và chủ trì điểm cầu tại điểm cầu Phú Thọ.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã tập trung phản ánh tình hình hoạt động, những khó khăn, vướng mắc trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; tình hình triển khai mô hình MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở đơn vị hành chính 2 cấp.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ủy ban MTTQ tỉnh.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tại các điểm cầu đã đánh giá tình tình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, việc vận hành hoạt động và những khó khăn, vướng mắc của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh, cấp xã khi triển khai thực hiện.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quan tâm triển khai việc tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để cán bộ MTTQ sau sắp xếp nắm bắt kịp thời nhiệm vụ mới; sớm có chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương, cấp tỉnh phối hợp, thống nhất hoạt động giữa Ủy ban MTTQ tỉnh, cấp xã với các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp xã, phường. Các đại biểu cũng kiến nghị với các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn, hỗ trợ trang thiết bị, đảm bảo điều kiện làm việc tối thiểu cho cán bộ, công chức cấp xã và xây dựng cơ chế thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ sau sắp xếp. Cụ thể như bố trí nhà công vụ cho cán bộ, công chức không phải người địa phương đến nhận công tác ở nơi khó khăn trong việc đi lại, sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ được giao, nhằm đảm bảo quyền lợi đối với cán bộ MTTQ và cán bộ công chức, người lao động nói chung. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sớm có hướng dẫn chung cụ thể, thống nhất trên toàn quốc về việc giao đơn vị dự toán cấp 1, cấp 2 đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và cấp xã để các cơ quan MTTQ cấp tỉnh, cấp xã dễ triển khai thực hiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá cao các địa phương đã khắc phục khó khăn, đưa bộ máy mới đi vào hoạt động ổn định; đồng thời, tiếp thu, giải trình các kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền, sẽ được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư nghiên cứu, xem xét để các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Chi Hương