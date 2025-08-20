Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035

Ngày 20/8, Bộ Y tế chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Cùng dự có lãnh đạo Sở Y tế, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng các bộ phận chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 được xây dựng với mục tiêu đảm bảo mọi người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu có chất lượng, hạn chế bệnh tật, được phòng bệnh từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở, được sống trong cộng đồng an toàn, đảm bảo an ninh y tế; người dân chủ động tự chăm sóc và nâng cao sức khỏe; phấn đấu đạt mức sinh thay thế, tỉ số giới tính khi sinh đạt mức cân bằng tự nhiên, nâng cao chất lượng dân số, thích ứng với già hóa dân số và dân số già, góp phần đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Chương trình gồm 5 dự án thành phần gồm: Nâng cao năng lực mạng lưới y tế cơ sở; Nâng cao hiệu quả hệ thống phòng bệnh và nâng cao sức khỏe; Dân số và phát triển; Nâng cao chất lượng chăm sóc xã hội cho người yếu thế. Thời gian thực hiện chương trình trong 10 năm, từ năm 2026 đến hết năm 2035, chia thành 2 giai đoạn: 2026-2030 và 2031-2035. Tổng vốn thực hiện chương trình giai đoạn 2026-2030 là 106.507 tỷ đồng, bao gồm vốn ngân sách Trung ương là 80.462 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương là 25.580 tỷ đồng; vốn huy động hợp pháp khác 465 tỷ đồng. Tổng vốn giai đoạn 2031-2035 dự kiến là 84.023 tỷ đồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại điểm cầu Phú Thọ.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị trực tuyến với Bộ Y tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc khẳng định: Việc Bộ Y tế xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 là rất cần thiết đảm bảo mọi người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu đầu tốt nhất. Tỉnh Phú Thọ cơ bản đồng tình với dự thảo Chương trình, các dự án và tiểu dự án Bộ Y tế đang xây dựng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Trước khi sáp nhập, tỉnh Phú Thọ đã có những đề xuất Bộ Y tế cho triển khai, hỗ trợ xây dựng Trung tâm sàng lọc trước sinh đặt tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh và Trung tâm lão khoa đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Từ 1/7, 3 tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình sáp nhập và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa bàn rộng, quy mô dân số lớn, nhu cầu đầu tư cho lĩnh vực y tế lớn, chính vì vậy, đề nghị Bộ Y tế cho tỉnh rà soát lại tổng thể, báo cáo Bộ bằng văn bản. Tỉnh Phú Thọ cam kết sẽ bố trí đủ nguồn vốn đối ứng theo yêu cầu của đề án, dự án của Bộ Y tế. Đồng chí mong muốn lãnh đạo Bộ Y tế quan tâm ủng hộ, giúp đỡ để phát triển ngành Y tế Phú Thọ trở thành trung tâm y tế vùng, hình mẫu về khám chữa bệnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế ngay sau hội nghị này rà soát tổng thể lại hiện trạng tất cả các trạm y tế cơ sở, hệ thống y tế dự phòng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, chính sách đào tạo con người cho y tế sơ sở; công nghệ thông tin, giá dịch vụ y tế; nâng cao chất lượng chăm sóc cho người yếu thế; đầu tư cho mảng dân số... để sớm báo cáo Bộ Y tế.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Đại diện Bộ Y tế tiếp thu toàn bộ ý kiến của các địa phương để hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư trình Quốc hội phê duyệt, cũng như xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi, các văn bản khác theo quy định để phê duyệt Chương trình và tổ chức triển khai thực hiện thời gian tới.

Thúy Hường